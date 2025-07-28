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Де Лигт: «Жаль пропускать еврокубки, но это будет нашим преимуществом»

вчера, 09:34

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт рассчитывает на более успешное выступление команды в новом сезоне.

Нам необходимо постепенно восстановить уверенность в себе. Сейчас в команде позитивный настрой, приехали новые футболисты. У нас много времени для тренировок, а это очень и очень важно. Играть намного лучше – наш долг перед собой в том числе. Надеюсь, мы дадим фанатам больше поводов для радости. Конечно, хочется играть как можно больше, поэтому жаль, что мы пропустим еврокубки. Но в прошлом сезоне вы видели, что у некоторых команд, выступавших в Лиге чемпионов, были проблемы в чемпионате. Так что мы можем превратить это в преимущество, если будем грамотно использовать освободившееся время.

Напомним, что в сезоне-2024/25 МЮ занял 15-е место в Английской Премьер-Лиге и уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счётом 0:1.

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Все комментарии
kenypw2nehw2
kenypw2nehw2
вчера в 11:27
Будет намного больше времени для отдыха. И это хорошо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:37
Был просто провальный сезон для великого клуба.
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