Де Лигт: «Жаль пропускать еврокубки, но это будет нашим преимуществом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на более успешное выступление команды в новом сезоне.

Нам необходимо постепенно восстановить уверенность в себе. Сейчас в команде позитивный настрой, приехали новые футболисты. У нас много времени для тренировок, а это очень и очень важно. Играть намного лучше – наш долг перед собой в том числе. Надеюсь, мы дадим фанатам больше поводов для радости. Конечно, хочется играть как можно больше, поэтому жаль, что мы пропустим еврокубки. Но в прошлом сезоне вы видели, что у некоторых команд, выступавших в Лиге чемпионов, были проблемы в чемпионате. Так что мы можем превратить это в преимущество, если будем грамотно использовать освободившееся время.