Стала известна зарплата, которую «Спартак» предлагает Жедсону

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вчера, 12:04

Полузащитник «Бешикташа» близок к трансферу в «Спартак».

По информации источника, «красно-белые» предлагают 26-летнему футболисту зарплату в размере 3,5 млн евро в год и контракт на 4 сезона. Сообщается, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды, если перейдёт в состав москвичей.

Сегодня стало известно о том, что клубы уже договорились между собой о продаже игрока.