Стала известна зарплата, которую «Спартак» предлагает Жедсону

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон близок к трансферу в «Спартак».
По информации источника, «красно-белые» предлагают 26-летнему футболисту зарплату в размере 3,5 млн евро в год и контракт на 4 сезона. Сообщается, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды, если перейдёт в состав москвичей.
Сегодня стало известно о том, что клубы уже договорились между собой о продаже игрока.
Играл во всех юношеских сборных Португалии, до 17 лет чемпион Европы. 2016 год, забил решающий пенальти...
Бенфика, Тоттенхэм, Галатасарай, Бешикташ....
Непонятно почему продали (ют), но если к нам прилетит худшим не должен быть...
Играл во всех юношеских сборных Португалии, до 17 лет чемпион Европы. 2016 год, забил решающий пенальти...
Бенфика, Тоттенхэм, Галатасарай, Бешикташ....
Непонятно почему продали (ют), но если к нам прилетит худшим не должен быть...
17:30
«Лукойл Арена»
Жедсон против Жерсона.
17:30
«Лукойл Арена»
Жедсон против Жерсона.