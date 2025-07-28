Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Стала известна зарплата, которую «Спартак» предлагает Жедсону

вчера, 12:04

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон близок к трансферу в «Спартак».

По информации источника, «красно-белые» предлагают 26-летнему футболисту зарплату в размере 3,5 млн евро в год и контракт на 4 сезона. Сообщается, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды, если перейдёт в состав москвичей.

Сегодня стало известно о том, что клубы уже договорились между собой о продаже игрока.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» договорился с «Бешикташем» о трансфере Жедсона
Вчера, 09:54
Слухи«Спартак» давал 15 млн евро за Артура Гимараеша, но «Ботафого» отказался
Вчера, 08:46
«Динамо» ищет новую команду для Майсторовича
Вчера, 00:56
СлухиБразильский защитник ЦСКА попросил отпустить его в ОАЭ
Вчера, 00:40
Слухи«Спортинг» заплатит «Спартаку» за Мангаша 300 тысяч евро
Вчера, 00:13
Слухи«Севилья» хочет арендовать Кассьерру у «Зенита»
27 июля
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:07
Мне вот по фигу какая у него зарплата. Главное что бы играл и приносил пользу. Но здесь есть одно большое НО...а не взбунтуються ли Барко, Угальде....и не получиться ли раздрай в команде...???
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:04
Это птица очень крупного калибра...
Играл во всех юношеских сборных Португалии, до 17 лет чемпион Европы. 2016 год, забил решающий пенальти...
Бенфика, Тоттенхэм, Галатасарай, Бешикташ....
Непонятно почему продали (ют), но если к нам прилетит худшим не должен быть...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:57
Ну вот, берут на хорошую зарплату, жалко это не помешает ему так же как все кроме любимчиков тренера деградировать в атмосфере которую создаёт руководство в клубе
af3n3dsu6e7z
af3n3dsu6e7z
вчера в 12:37
Бывшего игрока Бешикташа в спартак можно заманить только такой зарплатой.
4euv2f3q3d3n
4euv2f3q3d3n
вчера в 12:24
Ударим Жедсоном по Жерсону. Вряд ли будет игра, а вот соревнование зарплат будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:22
16.08.2025
17:30
«Лукойл Арена»
Жедсон против Жерсона.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:17
Как-то слишком сумбурно проходит трансферная компания Спартака. Интересно, кто отвечает за кадровые вопросы (подбор игроков) в клубе? То, что происходит сейчас, очень похоже на письмо, которое дядя Фёдор написал родителям из Простоквашино. Обидно, ведь даже Талалаев пытается насмехаться над нами...
shlomo
shlomo
вчера в 12:05
А не многовато ли ему будут платить....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:05
Посмотрим, что за фрукт. Судя по зарплате, должен быть очень вкусный...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 