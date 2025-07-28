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Матеус Алвес — о том, что его не отпустили в сборную: «Я не расстроился»

вчера, 12:24

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о ситуации с вызовом в молодёжную сборную Бразилии.

Сильно ли я расстроился, когда узнал, что ЦСКА не отпустит? Нет, поскольку думаю, что они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей. Так что, возможно, сейчас не самое лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА.

Напомним, что директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале объяснил, почему клуб против поездки Алвеса на ближайшие товарищеские матчи бразильцев.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:44
Хороший парень со своеобразной техникой владения мячом, мне он чем то напомнил Даниэля Карвальо. Не расстроился, значит молодец.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:37
Все правильно, клубы не обязаны отпускать игроков в молодёжные сборные. Бразилия отправила свой вызов на авось - не получилось. Ничего страшного, у Алвеса ещё будет возможность сыграть за свою страну. Сейчас на первом месте ЦСКА.
9td92unwybyk
9td92unwybyk
вчера в 12:33
Очевидно, больше не вызовут. Расстроится еще больше.
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