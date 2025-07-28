Матеус Алвес — о том, что его не отпустили в сборную: «Я не расстроился»

Полузащитник ЦСКА высказался о ситуации с вызовом в молодёжную сборную Бразилии.

Сильно ли я расстроился, когда узнал, что ЦСКА не отпустит? Нет, поскольку думаю, что они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей. Так что, возможно, сейчас не самое лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА .