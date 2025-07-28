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Рахимов не видит смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков

вчера, 08:59

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о селекции казанского клуба.

Она по всем направлениям ведётся, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятёрку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться. Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодёжной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:04
тренер дело говорит !
Сп62
Сп62
вчера в 10:42
Видимо, в клубе прислушиваются к словам гл. тренера. И это есть хорошо.
d2sx8qbdu67q
d2sx8qbdu67q
вчера в 10:13
Очень выгодно, в первую пятерку такие клубы не пустят, а заработать на молодых игроках можно хорошо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:52
Надо самим выращивать молодых, ,а доя этого бюджетные деньги должны идти не на легов, а на детский и молодежный футбол. Это долго, но иного пути нет. Все страны прошли через это, а у нас слишком большой бюджет и лёгкий доступ к нему.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:10
Видимо не стоит ждать ужесточения лимита.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:02
Про молодёжь он правильно сказал
3zc7xyhtttg9
3zc7xyhtttg9
вчера в 09:01
В рублях вообще-то можно вполне.
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