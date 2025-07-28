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«Спартак» давал 15 млн евро за Артура Гимараеша, но «Ботафого» отказался

вчера, 08:46

Московский «Спартак» проявлял интерес к форварду «Ботафого» Артуру Гимараешу.

По информации источника, «красно-белые» сделали бразильцам предложение в размере 15 млн евро за 27-летнего футболиста, ранее выступавшего в «Зените» и покинувшего петербургский клуб в январе 2025 года. Но Артур отказался от идеи возвращения в Россию, да и его команда не собирается расставаться с ним, поскольку в это трансферное окно «Ботафого» уже покинули три игрока основного состава.

В 2025 году он провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
kxbn7ub8uv88
kxbn7ub8uv88
вчера в 10:36
Зачем за Зенитом подбирать весь шлак?
wryesnbv9pm5
wryesnbv9pm5
вчера в 09:27
В Ботафого решили, что Артур проиграет конкуренцию Заболотному и решили не позорить парня.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:55
Не хочет обратно в Россию он... наверное мерзнет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:49
Предлагали хорошие деньги !
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