«Спартак» давал 15 млн евро за Артура Гимараеша, но «Ботафого» отказался

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вчера, 08:46

Московский «Спартак» проявлял интерес к форварду «Ботафого» .

По информации источника, «красно-белые» сделали бразильцам предложение в размере 15 млн евро за 27-летнего футболиста, ранее выступавшего в «Зените» и покинувшего петербургский клуб в январе 2025 года. Но Артур отказался от идеи возвращения в Россию, да и его команда не собирается расставаться с ним, поскольку в это трансферное окно «Ботафого» уже покинули три игрока основного состава.

В 2025 году он провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.