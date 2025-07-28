Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Рубина» в матче с «Зенитом»

вчера, 10:59

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками «Рубина» оскорбительных выражений в адрес «Зенита», сообщил источнику глава КДК Артур Григорьянц.

Рассмотрим систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского в матче против «Крыльев Советов». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выходил за пределы технической зоны. Аналогичное нарушение у главного тренера «Сочи» Роберто Морено.

Рассмотрим задержку выхода на поле «Динамо» из раздевалки перед началом матча на три минуты. Аналогичное решение было и у «Краснодара», но у них задержка в две минуты.

Что касается матча «Рубин» — «Зенит», то рассмотрим скандирование болельщиками казанского клуба оскорбительных выражений в адрес команды из Санкт‑Петербурга.

Подписывайся в ВК
Все новости
Товарищеский матч МЮ и «Вест Хэма» побил посещаемость финала КЧМ-2025
Вчера, 10:38
У «Арсенала» и «Тоттенхэма» самые высокие цены на абонементы в АПЛ
24 июля
Ретеги попрощался с болельщиками «Аталанты»
23 июля
КДК рассмотрит матерные скандирования фанатов «Торпедо» в адрес Кононова
22 июля
«Фенербахче» исполнит мечту болельщицы, которая умерла от рака
21 июля
Погба существенно помог «Монако» в маркетинговом плане
19 июля
Все комментарии
8y7rn7aggwbq
8y7rn7aggwbq
вчера в 14:25
Только лишение стадиона права проводить матчи чемпионата остудит рьяных болельщиков, а штрафы это просто видимость работы. И почему не работает ID?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:11
Значит и болельщиков Рубина в чем-то обвиняют...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 