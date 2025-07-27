Упущенная возможность. «Зенит» не удержал 2:0 в Казани

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вчера, 23:07

Команда Сергея Семака потеряла очки уже во втором туре.

Уверенный старт

Для «Зенита» нынешний «Рубин» – один из самых удобных соперников. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, и во всех четырех случаях петербуржцы были сильнее, причем с общим счетом 11:0. А в чемпионате случились две победы со счетом 4:0 каждая. Казалось, что эта неблагоприятная для «Рубина» тенденция продолжится и сейчас. Но только поначалу.

В самом дебюте игры казанцев подкосил несчастный случай. Иначе произошедшее на седьмой минуте сложно назвать. После заброса из глубины на рывок Максима Глушенкова ошибку допустил Алексей Грицаенко. Он неловко принял летевший со спины мяч локтем в своей штрафной, ведя борьбу с оппонентом. Главный судья эпизоду не придал значения, но ВАР его позвал посмотреть повтор. После этого Алексей Сухой решился назначить пенальти, а Андрей Мостовой его уверенно реализовал.

Вокруг этого пенальти наверняка будут споры. Они уже появились. Никакого умысла в действиях Грицаенко, конечно, нет. Потому что он попросту не видел мяча. Однако факт игры рукой имеется, и она повлияла на эпизод самым непосредственным образом. Да, это курьез и недоразумение, но от этого факт не перестает им быть. Кто-то вообще скажет, что игрока наказали, по сути, за технический брак, поскольку он потерял мяч из виду в этот момент. Но это уже детали.

Такой быстрый и такой несправедливый (разумеется, с точки зрения сторонников «Рубина») гол довольно серьезно ударил по команде Рашида Рахимова. Казанцы как будто растерялись. Наверняка они предполагали отдать контроль мяча «Зениту» и прощупывать соперника контратаками. Но для этого нужен как минимум равный счет. А тут сразу план пошел прахом.

Поэтому к попыткам устроить подобие высокого прессинга «Рубин» приступил лишь в середине первого тайма. «Зенит» к этому моменту все контролировал на поле и выманивал казанцев, устраивая демонстративные неторопливые перепасовки, чтобы бить соперника его же оружием – контратаками. Ставка петербуржцев вскоре сработала. Образцовый заброс от Дугласа Сантоса на фланге принял Мостовой и не менее образцово подал к вратарской, а там Матео Кассьерра так же идеально пробил.

В этот момент все выглядело так, что «Зенит» на классе и с явным преимуществом разберется с «Рубином». У казанцев не просматривалось каких-то идей – лишь попытки прессинга, которые ничего не давали толком. На перерыв казанцы ушли в безнадежном состоянии, а «Зенит» — на пике. Вероятно, это ощущение и привело петербуржцев в ловушку.

Всё не так

В перерыве Сергей Семак заменил Глушенкова на Лусиано Гонду. Не самый очевидный ход. В первом тайме полузащитник был заметен, хотя порой как раз тем, что действовал невпопад – возникали эпизоды недопонимания с Густаво Мантуаном, принимались не самые очевидные решения в атаке. Порой это приносило остроту, но нередко и вредило. Возможно, мотивация замены была такой.

«Рубин» же просто хотел встряхнуть команду. Рахимов наверняка в перерыве сделал это надлежащим образом и устно. Но еще и замен добавил. Сразу две. Вместо словившего разочарование Грицаенко вышел Руслан Безруков, а для креатива в центре поля добавили Александара Юкича вместо Богдана Йочича. Последнее решение оказалось весьма удачным.

Именно Юкич поучаствовал в самом начале второго тайма в атаке, которая перевернула игру. Тот самый прессинг «Рубина», который смотрелся вялым и бесполезным весь первый тайм, сразу же заработал. Вынос из обороны «Зенита» перехватили на территории петербуржцев, Юкич развернул атаку направо, Дмитрий Кабутов филигранно в касание навесил, а Велдин Ходжа, который и совершил перехват изначально, не менее красиво пробил.

И «Рубин», который упал в психологическую яму в начале первого тайма, теперь уже взлетел на эмоциональный пик. Чего не скажешь о «Зените». Петербуржцы как будто ждали, что соперник продолжит играть против него в неуверенный футбол. Теперь уже план команды Семака, вынесенный из раздевалки после перерыва, сразу пошел насмарку. Ведь играть при 0:2 и 1:2 – это совсем разный уровень ментального комфорта. На осознание злости и заряженности казанцев у «Зенита» ушло некоторое время. Правда, выводы сделали гости не самые правильные.

С одной стороны, «Зенит» вполне логично стал все чаще ловить соперника на контратаках. Минимальный разрыв и моральный подъем заставляли «Рубин» мчаться вперед и порой рисковать, оголяя пространство сзади. Этим прекрасно пользовались зенитовцы. Особенно хорошо поймавший свою игру Мостовой, который раз за разом уходил от оппонентов и создавал острые моменты.

Наступил привлекательный для зрителей отрезок, на котором обе команды наотмашь лупили друг друга, создавали уйму голевых возможностей, но упускали одну за другой. Тот же Мостовой попадал в перекладину, чудом каким-то не уложил мяч в дальний угол, пробив между ногами вратаря. Была штанга и у «Рубина» после розыгрыша углового.

Видимо, Семак понимал, что в конце встречи отчаянные казанцы просто устроят агрессивный навал. Поэтому решил, что нужно на последние минуты освежить ряды, сделав акцент на укреплении обороны. Но в режиме рискованного обмена ударами «Зенит», как оказалось, был эффективнее, чем при попытке удержать даже на несколько минут минимальное преимущество.

Зачем-то Семак снял с игры Мостового и Жерсона, которые не демонстрировали признаков усталости и были как раз теми, кто побольше многих обострял. Вместо них вышли Роман Вега и Юрий Горшков. А у «Рубина» появился Никола Чумич. Он сразу и отправился исполнять стандарт в центре поля, который не предвещал беды для «Зенита». Однако на подборе после выноса первым оказался Илья Рожков, который сразу мягко навесил к вратарской на Мирлинда Даку, а албанец, выигравший позицию у Мантуана, роскошным кивком головы послал мяч в сетку. Шла 90-я минута.

Это было эффектное спасение в ярчайшем матче. Как минимум он таким получился во втором тайме. Первый все же выдался вяловатым. В первую очередь из-за спокойствия «Зенита» и обескураженности «Рубина». Но коррективы, вносимые тренерами, позволили петербуржцам утратить это самое спокойствие, а казанцам – обрести нужный настрой и темп.