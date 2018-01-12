«Вест Хэм» готов отдать за Смолова 17 млн евро

Лондонский «Вест Хэм» продолжает проявлять интерес к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову. По информации источника, «молотобойцы» готовы предложить российскому клубу € 17 млн за 27-летнего форварда.
Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» собирается продать нападающего Чичарито и освободить место под российского футболиста.
а Фёдору-переходить!
а Фёдору-переходить!
Настало время принимать решение.
Настало время принимать решение.
Не надо бежать в Спартак или Зенит за деньгами.
Не надо бежать в Спартак или Зенит за деньгами.