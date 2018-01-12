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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Вест Хэм» готов отдать за Смолова 17 млн евро

сегодня, 01:38

Лондонский «Вест Хэм» продолжает проявлять интерес к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову. По информации источника, «молотобойцы» готовы предложить российскому клубу € 17 млн за 27-летнего форварда.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» собирается продать нападающего Чичарито и освободить место под российского футболиста.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:43
Галицкому надо соглашаться,
а Фёдору-переходить!
Сток Сити
Сток Сити
сегодня в 08:11
Все зависит от самого Смолова.
Настало время принимать решение.
рус фан
рус фан
сегодня в 08:02
Федя считай созрел для АПЛ и в составе любой команды покажет свое мастерство.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 07:34
Надо переходить. Хоть один игрок будет играть в Европе.
Не надо бежать в Спартак или Зенит за деньгами.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:29
Пора значит.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 06:54
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 06:53
    Уже 2 млн. накинули, тоже хорошо.
    grafff
    grafff
    сегодня в 05:43
    Да, это шанс
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 05:38
    Смолов твой шанс надо им воспользоваться!
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:34
    время пришло, однако
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 04:30
    Пора уже закончить эту надоевшую тему.
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 02:50
    Надо Федя, надо!
    West Ham
    West Ham
    сегодня в 02:46
    17 МЛН не такая уж большая сумма для молотков, если не пойдет у Федора в Вест Хэме всегда можно будет продать в Зенит МЛН так за 35-40.
    Андрей Кораблев
    Андрей Кораблев
    сегодня в 02:39
    Федор Смолов усилит !Если получиться ---УДАЧИ и без травм!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 01:53
    ну давайте уже,взорвите новостные ленты
    Saang
    Saang
    сегодня в 01:48
    Федя, не тупи...
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