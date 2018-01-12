«Локомотив» отправляется на зимний сбор в Испанию

Футболисты «Локомотива» под предводительством Юрия Семина утром 12 января собрались в аэропорту, ожидая своего рейса в Испанию.

«Прямо сейчас отправляемся в Испанию на первые сборы! Настроение отличное, все выспались», - рассказала пресс-служба «железнодорожников».

Первый сбор «Локомотива» продлится с 12 по 28 января в испанском городе Марбелья. Московскому коллективу предстоят товарищеские встречи с «Люцерном», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Эстерсундом».

Здесь же проведет свой второй сбор и «Спартак».