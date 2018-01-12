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Стали известны все соперники «Енисея» на сборах в Турции

сегодня, 10:53

Лидер ФНЛ «Енисей» проведет зимние сборы в Турции. 15-16 января команда соберется в Москве, чтобы пройти медицинское обследование, после чего приступит к предсезонной подготовке.

Первый сбор состоится в Белеке с 17 января по 2 февраля и будет направлен на восстановление физических кондиций игроков. «Енисей» сыграет три контрольных поединка: против македонского клуба «Академия Пандев» (21 января), петербуржского «Динамо» (26 января) и азербайджанского «Интера» (1 февраля).

Второй сбор пройдет в Сиде с 6 по 15 февраля. «Красно-синие» проведут встречи с венгерским клубом «Сегед 2011» (10 февраля) и минским «Динамо» (15 февраля).

С 15 по 24 февраля команда снова будет дислоцироваться в Белеке. «Енисей» встретится с калининградской «Балтикой» (19 февраля) и с грозненским «Ахматом» (23 февраля).

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cska.78
cska.78
сегодня в 11:52
Терек реванш захотел после КР? :) Удачных сборов!
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