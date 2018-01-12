Форвард «Тосно» Марков отправится на сбор с «Динамо»

Несмотря на то, что «Тосно» ни при каких условиях не желал расставаться с нападающим Евгением Марковым, трансфер игрока в московское «Динамо» все-таки должен состояться. Об этом сообщил директор «Тосно» Леонид Хоменко:

«По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот „Динамо“ – реальный вариант. Вероятность того, что Марков уходит в „Динамо“ – 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при стопроцентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в „Динамо“.

Он уже на сбор полетит не с нами, а с „Динамо“».