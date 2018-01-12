Форвард «Тосно» Марков отправится на сбор с «Динамо»

Несмотря на то, что «Тосно» ни при каких условиях не желал расставаться с нападающим Евгением Марковым, трансфер игрока в московское «Динамо» все-таки должен состояться. Об этом сообщил директор «Тосно» Леонид Хоменко:
«По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот „Динамо“ – реальный вариант. Вероятность того, что Марков уходит в „Динамо“ – 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при стопроцентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в „Динамо“.
Он уже на сбор полетит не с нами, а с „Динамо“».
Когда обольский появлялся. все ждал от него, что вот, попрет сейчас. Да и жду до их пор. не хотелось бы его в другой клуб отпускать. Как того же Живоглядова
Когда обольский появлялся. все ждал от него, что вот, попрет сейчас. Да и жду до их пор. не хотелось бы его в другой клуб отпускать. Как того же Живоглядова
Про схемы то понимаю. Тактика. стратегия. Только глупый будет использовать одно и то же. Варианты всегда должны быть. Причем по несколько штук на одно действие )) Ну ты это понимаешь, че рассказываю.=).
Ранее писал, что на Антона Терехова очень надеюсь. Жаль что травма
Про схемы то понимаю. Тактика. стратегия. Только глупый будет использовать одно и то же. Варианты всегда должны быть. Причем по несколько штук на одно действие )) Ну ты это понимаешь, че рассказываю.=).
Ранее писал, что на Антона Терехова очень надеюсь. Жаль что травма
1) Много "я". слишком много
2) " я был футболистом!" С таким же успехом Лже Дмитрий кричал о своих правах на трон
3) Сам себе противоречит
Вот ты там про схемы пишешь, это не аналитика? Какой ты играл в футбол то? Вместо мяча ток если. Сказочник.
Не позорься и не переводи стрелы на людей, которых тут нет даже. Воспитание. конечно, оставляет желать лучшего...
1) Много "я". слишком много
2) " я был футболистом!" С таким же успехом Лже Дмитрий кричал о своих правах на трон
3) Сам себе противоречит
Вот ты там про схемы пишешь, это не аналитика? Какой ты играл в футбол то? Вместо мяча ток если. Сказочник.
Не позорься и не переводи стрелы на людей, которых тут нет даже. Воспитание. конечно, оставляет желать лучшего...
Тосно ниже нас? Это не особо меняет мной сказанное.
Тосно ниже нас? Это не особо меняет мной сказанное.
Лучший русский форвард после Кокорина. Кто он такой?
Никита Щербаков
4.5
Голосов: 11
24.10.2017 11:00
Лучший русский форвард после Кокорина. Кто он такой?
Никита Щербаков
4.5
Голосов: 11
24.10.2017 11:00
Я вообще не знаю кто такой Марков как футболист. В этом переходе сразу есть большой плюс - к нам идут из Тосно, который выше в Таблице. Идет парень, который сам из СПБ.
Я вообще не знаю кто такой Марков как футболист. В этом переходе сразу есть большой плюс - к нам идут из Тосно, который выше в Таблице. Идет парень, который сам из СПБ.