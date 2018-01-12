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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Форвард «Тосно» Марков отправится на сбор с «Динамо»

сегодня, 13:49

Несмотря на то, что «Тосно» ни при каких условиях не желал расставаться с нападающим Евгением Марковым, трансфер игрока в московское «Динамо» все-таки должен состояться. Об этом сообщил директор «Тосно» Леонид Хоменко:

«По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот „Динамо“ – реальный вариант. Вероятность того, что Марков уходит в „Динамо“ – 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при стопроцентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в „Динамо“.

Он уже на сбор полетит не с нами, а с „Динамо“».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 20:36
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:41
    Это уже конкретнее , но боюсь спугнуть фарт .Надо ждать окончательного решения.
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 19:10
    У дагов сразу потеплело под ложечкой. Не все еще потеряно !
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 18:43
    Эх, ЦСКА прошляпило, очень хотел его видеть у нас в составе.
    котлина брат
    котлина брат ответил Есть медали
    сегодня в 18:32
    Есть медали:
    Однажды Ионов сделал что-то похожее на передачу Вальбуена . В победном матче против Уфы. передача на Козлова)) Когда обольский появлялся. все ждал от него, что вот, попрет сейчас. Да и жду до их пор. не хотелось бы его в другой клуб отпускать. Как того же Живоглядова
    Чем раньше попадаешь к мужикам, тем раньше матереешь, глупо тянуться за теми кого ты перерос в плане мастерства
    Есть медали
    Есть медали ответил котлина брат
    сегодня в 18:23
    котлина брат:
    Вспоминаю Вольбуена и Ионов, один творил, второй пытался копировать у первого получилась изящно у второго так как будто то кузнец танцует балет,но всё же иногда получалось. Жаль не то место в таблице, чтобы подтягивать Обольского к составу, возраст набирать мужскую массу
    Однажды Ионов сделал что-то похожее на передачу Вальбуена . В победном матче против Уфы. передача на Козлова))
    Когда обольский появлялся. все ждал от него, что вот, попрет сейчас. Да и жду до их пор. не хотелось бы его в другой клуб отпускать. Как того же Живоглядова
    котлина брат
    котлина брат ответил Есть медали
    сегодня в 18:19
    Есть медали:
    Соу зацементировал за собой центр поля. за центр даже не переживаю у нас, когда Соу в строю )) Про схемы то понимаю. Тактика. стратегия. Только глупый будет использовать одно и то же. Варианты всегда должны быть. Причем по несколько штук на одно действие )) Ну ты это понимаешь, че рассказываю.=). Ранее писал, что на Антона Терехова очень надеюсь. Жаль что травма
    Вспоминаю Вольбуена и Ионов, один творил, второй пытался копировать у первого получилась изящно у второго так как будто то кузнец танцует балет,но всё же иногда получалось. Жаль не то место в таблице, чтобы подтягивать Обольского к составу, возраст набирать мужскую массу
    Есть медали
    Есть медали ответил котлина брат
    сегодня в 18:11
    котлина брат:
    Схемы должны быть разбавлены креативом, такие проблески есть у Ташаева,от Паньченко многие ждут большего чем он способен, культура паса у Соу выше,поле видит шикарно и как мне кажется он еще не весь свой арсенал показал
    Соу зацементировал за собой центр поля. за центр даже не переживаю у нас, когда Соу в строю ))
    Про схемы то понимаю. Тактика. стратегия. Только глупый будет использовать одно и то же. Варианты всегда должны быть. Причем по несколько штук на одно действие )) Ну ты это понимаешь, че рассказываю.=).
    Ранее писал, что на Антона Терехова очень надеюсь. Жаль что травма
    котлина брат
    котлина брат ответил Есть медали
    сегодня в 18:06
    Есть медали:
    Марков и Панченко даже немного похожи. Оба могут действовать в оттяжке. . Очень бы и хотелось увидеть эту связку + Луценко. В любом случае это хорошее усиление. надеюсь что станет отличным
    Схемы должны быть разбавлены креативом, такие проблески есть у Ташаева,от Паньченко многие ждут большего чем он способен, культура паса у Соу выше,поле видит шикарно и как мне кажется он еще не весь свой арсенал показал
    Есть медали
    Есть медали ответил котлина брат
    сегодня в 17:43
    котлина брат:
    Добротный малый, идёт не лавку полировать а играть, на 100% спортивная составляющая выбора дальнейшей карьеры. Судя повсему именно под него зачистили место от Бечирая, Фатос трудяга, но не забивной. Удачи Маркову в Динамо и Динамо с Марковым.
    Марков и Панченко даже немного похожи. Оба могут действовать в оттяжке. . Очень бы и хотелось увидеть эту связку + Луценко. В любом случае это хорошее усиление. надеюсь что станет отличным
    Есть медали
    Есть медали ответил котлина брат
    сегодня в 17:41
    котлина брат:
    Ребята не нужно ругаться, всё проще или схема выбирается под состав или состав под схему а далее варьируется с учетом соперника. Кто играл тот в курсе.
    ему бесполезно что-то объяснять. Он умничает и считает что прав. Гордится своими походами на матчи. но при этом как игра с Зенитом. то "травма"
    Есть медали
    Есть медали ответил eaguar
    сегодня в 17:40
    eaguar:
    разобрали Тосно
    У Тосно есть такая тенденция. Но чем хороши в Тосно, что быстро команду могут боеспособную организовать. Состав у них часто менялся. Хотя связка Марков-Вблотоный смотрела неплохо . Чернов, Шахов и Дугалич главное чтоб остались теперь
    Есть медали
    Есть медали ответил Sem25
    сегодня в 17:38
    Sem25:
    Аналитик, "трезубец" говоришь? Или вилы?))) Ты хоть видел как играет Динамо при Хохлове? А молодежку под его руководством удалось посмотреть? Никаких трезубцев там нет. В молодежке было 4-5-1(с двумя опорниками), в основе 4-4-2(тоже с двумя опорниками). Изучай "аналитику". Борисычу привет передавай. Вот уж кто главный "аналитик"...Динамо в фнл искал, после назначения Хохлова.
    3 вещи. которые выдают плаксу
    1) Много "я". слишком много
    2) " я был футболистом!" С таким же успехом Лже Дмитрий кричал о своих правах на трон
    3) Сам себе противоречит
    Вот ты там про схемы пишешь, это не аналитика? Какой ты играл в футбол то? Вместо мяча ток если. Сказочник.
    Не позорься и не переводи стрелы на людей, которых тут нет даже. Воспитание. конечно, оставляет желать лучшего...
    котлина брат
    котлина брат ответил Sem25
    сегодня в 17:28
    Sem25:
    Аналитик, "трезубец" говоришь? Или вилы?))) Ты хоть видел как играет Динамо при Хохлове? А молодежку под его руководством удалось посмотреть? Никаких трезубцев там нет. В молодежке было 4-5-1(с двумя опорниками), в основе 4-4-2(тоже с двумя опорниками). Изучай "аналитику". Борисычу привет передавай. Вот уж кто главный "аналитик"...Динамо в фнл искал, после назначения Хохлова.
    Ребята не нужно ругаться, всё проще или схема выбирается под состав или состав под схему а далее варьируется с учетом соперника. Кто играл тот в курсе.
    Sem25
    Sem25 ответил Есть медали
    сегодня в 16:46
    Есть медали:
    ну он с панченко и с луценко неплохой трезубец способен организовать
    Аналитик, "трезубец" говоришь? Или вилы?))) Ты хоть видел как играет Динамо при Хохлове? А молодежку под его руководством удалось посмотреть? Никаких трезубцев там нет. В молодежке было 4-5-1(с двумя опорниками), в основе 4-4-2(тоже с двумя опорниками). Изучай "аналитику". Борисычу привет передавай. Вот уж кто главный "аналитик"...Динамо в фнл искал, после назначения Хохлова.
    Sem25
    Sem25 ответил eaguar
    сегодня в 16:40
    eaguar:
    разобрали Тосно
    По-чесноку, ты верил в перспективы клуба, у которого нет НИЧЕГО?
    Sem25
    Sem25 ответил Есть медали
    сегодня в 16:39
    Есть медали:
    Ты в таблицу то давно заглядывал, аналитик?
    Давно. И я не аналитик. Мне сейчас достаточно того, что Динамо поднялось с 15-го на 12-е место. Повторюсь, аналитика - это, видимо, твое. Я в футбол играл. Рекомендую тебе попробовать, затягивает.
    Тосно ниже нас? Это не особо меняет мной сказанное.
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 16:34
    разобрали Тосно
    Colonist
    Colonist
    сегодня в 16:28
    Странно, что его Зенит не перехватил?
    Марк Аврелий
    Марк Аврелий
    сегодня в 16:14
    Неплохое усиление для атаки перед решающим отрезком чемпионата.
    Есть медали
    Есть медали ответил Вячеслав Коров
    сегодня в 16:03
      Есть медали
      Есть медали ответил котлина брат
      сегодня в 15:51
      котлина брат:
      Добротный малый, идёт не лавку полировать а играть, на 100% спортивная составляющая выбора дальнейшей карьеры. Судя повсему именно под него зачистили место от Бечирая, Фатос трудяга, но не забивной. Удачи Маркову в Динамо и Динамо с Марковым.
      ну он с панченко и с луценко неплохой трезубец способен организовать
      Есть медали
      Есть медали ответил Sem25
      сегодня в 15:50
      Sem25:
      С оценкой твоей соглашусь. А так, время покажет. Я вообще не знаю кто такой Марков как футболист. В этом переходе сразу есть большой плюс - к нам идут из Тосно, который выше в Таблице. Идет парень, который сам из СПБ.
      Ты в таблицу то давно заглядывал, аналитик?
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 15:43
      Хорошая новость поди вместо Пашки будет забивать голы...
      котлина брат
      котлина брат ответил Sem25
      сегодня в 15:42
      Sem25:
      Приятель, это тебе на "Бомбардир" с этим вопросом: Лучший русский форвард после Кокорина. Кто он такой? Никита Щербаков 4.5 Голосов: 11 24.10.2017 11:00
      Перед Кокориным ещё вагон и маленькая тележка. Смолов на две головы выше распиареного, Полоз однозначно не хуже,тот же Щербаков по потенциалу не плох,но раскроет его или будет вторым Кокориным это вопрос
      Розовый скафандр
      Розовый скафандр ответил cska.78
      сегодня в 15:39
      Учительница по географии была видать такая.)
      Sem25
      Sem25 ответил cska.78
      сегодня в 15:26
      cska.78:
      Макаров за Тосно играл, Красноярск тут при чем?
      Приятель, это тебе на "Бомбардир" с этим вопросом:

      Лучший русский форвард после Кокорина. Кто он такой?
      Никита Щербаков
      4.5
      Голосов: 11
      24.10.2017 11:00
      котлина брат
      котлина брат
      сегодня в 15:26
      Добротный малый, идёт не лавку полировать а играть, на 100% спортивная составляющая выбора дальнейшей карьеры. Судя повсему именно под него зачистили место от Бечирая, Фатос трудяга, но не забивной. Удачи Маркову в Динамо и Динамо с Марковым.
      Sem25
      Sem25 ответил RussianHorse
      сегодня в 15:23
      RussianHorse:
      Да, я это и имел ввиду. Да и хрен с ним, звезда фнльная йопт. Поехать на просмотр он не захотел , ну и вместо потенциальных еврокубках будет за выживание бороться неважно в какой команде. Вон француз из хохляндии поехал на просмотр и не стал выкаблучиваться. Хотя тоже мог сказать, что воспитанник ПСЖ, игравший за Марсель и юношескую сб. Франции.
      С оценкой твоей соглашусь. А так, время покажет.
      Я вообще не знаю кто такой Марков как футболист. В этом переходе сразу есть большой плюс - к нам идут из Тосно, который выше в Таблице. Идет парень, который сам из СПБ.
      cska.78
      cska.78 ответил Sem25
      сегодня в 15:20
      Sem25:
      В смысле? О чем речь? Как понимаю, Красноярск относится к Макарову, а ни к Маркову. И это не мои слова, скопировал текст одного корреспондента, рассказывающего о Маркове.
      Макаров за Тосно играл, Красноярск тут при чем?
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