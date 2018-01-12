База «Краснодара» станет пристанищем сборной Испании во время ЧМ-2018

Сборная Испании решила остановиться в Краснодаре во время чемпионата мира в России. Коллектив Хуана Лопетеги в июне примет Академия ФК «Краснодар».

Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации отмечает, что здесь расположен один из самых современных футбольных комплексов в стране. Испанцам будут предоставлены двенадцать полей с натуральным покрытием и три поля с синтетическим газоном. На территории комплекса расположены медицинский и реабилитационный центр, бассейн, сауна, тренажерный зал и другие помещения.

Напомним, что на мундиале «Красная Фурия» в квартете B встретится с командами Португалии, Ирана и Марокко.

В марте испанцы проведут контрольный матч со сборной Аргентины.