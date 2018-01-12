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База «Краснодара» станет пристанищем сборной Испании во время ЧМ-2018

сегодня, 15:42

Сборная Испании решила остановиться в Краснодаре во время чемпионата мира в России. Коллектив Хуана Лопетеги в июне примет Академия ФК «Краснодар».

Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации отмечает, что здесь расположен один из самых современных футбольных комплексов в стране. Испанцам будут предоставлены двенадцать полей с натуральным покрытием и три поля с синтетическим газоном. На территории комплекса расположены медицинский и реабилитационный центр, бассейн, сауна, тренажерный зал и другие помещения. 

Напомним, что на мундиале «Красная Фурия» в квартете B встретится с командами Португалии, Ирана и Марокко.

В марте испанцы проведут контрольный матч со сборной Аргентины.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 18:21
На такой базе можно и несколько сборных разместить. Испанцы вовремя подсуетились, сейчас все нормальные базы разберут, остальным сборным во дворах Мытищ останется тренироваться,)
Igorello97
Igorello97
сегодня в 18:14
Надеюсь, на открытую тренировку.
борька
борька ответил Faustello
сегодня в 18:03
Faustello:
В Тарасовке будут базироваться все сборные с африканского континента. Добро пожаловать домой братья!
Главное втапосовке есть деревья
борька
борька
сегодня в 18:01
Место прекрасное и совреме6ое
Faustello
Faustello
сегодня в 16:49
В Тарасовке будут базироваться все сборные с африканского континента.
Добро пожаловать домой братья!
Groove000
Groove000
сегодня в 16:25
хмм, круто, может, увижу Иньесту в городе)
ДСА
ДСА
сегодня в 16:18
На фига им 12 полей? На 2-х футболистов одно поле?
drug01
drug01
сегодня в 16:16
Вероятно самые лучшие условия! Можно ожидать хороший результат!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:56
    parallels
    parallels
    сегодня в 15:52
    все африканские команды подали заявку на тарасовку, чтобы чувствовать себя, как дома
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