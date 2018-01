«Хаддерсфилд» объявил о трансфере Притчарда

Атакующий полузащитник «Норвича» Алекс Притчард стал игроком «Хаддерсфилд Таун». Стоимость трансфера не сообщается, но в прессе фигурировала сумма в 12 млн фунтов.

С футболистом заключен контракт до 2021 года с возможностью пролонгирования еще на сезон.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Притчард провел 8 матчей, забил один гол и отметился двумя результативными передачами. До «Норвича» хавбек представлял цвета «Тоттенхэма».

📖 Find out more about #htafc's new signing @pritch_93 after he signed for the Club from @NorwichCityFC for an undisclosed fee.



➡️ https://t.co/LZpuwL5dMm (AT) pic.twitter.com/o0wnwj7bFW