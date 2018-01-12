Бочелли: «Я фанат „Интера“ и ненавистник „Ювентуса“»

Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли признался, что он является давним фанатом «Интера». При этом Бочелли терпеть не может «Ювентус».
«Я всегда был фанатом „Интера“ и всегда был против „Ювентуса“. Моя любовь к „нерадзурри“ началась во времена, когда я учился в колледже, а великий „Интер“ 60-х годов выиграл всё в Италии и в мире.
Только младший из моих детей, которому всего 5 лет, пока не стал болельщиком „нерадзурри“, но я работаю в этом направлении. Думаю, всё получится.
Требл „Интера“ был радостным моментом, который никто в Италии не в состоянии повторить».
Бочелли пел гимн Лиги чемпионов перед финалом турнира в 2016 году («Реал» - «Атлетико»).
это сугубо его личное дело за кого и как ему болеть.
По крайней мере, до оскорблений не любимого им
Ювентуса он точно не опустится в силу своей культуры.
это сугубо его личное дело за кого и как ему болеть.
По крайней мере, до оскорблений не любимого им
Ювентуса он точно не опустится в силу своей культуры.
Глорье ювентуса до сих пор ждет требла ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
Глорье ювентуса до сих пор ждет требла ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
Андреа Бочелли - тенор
Джонни Дорелли - певец
Адриано Челентано - певец, киноактер
Франческа Скьявоне - теннисистка
Иньяцио Ла Русса - мин. обороны Италии
Лелла Коста - актриса
Марио Чиполлини - велогонщик
Моника Беллуччи - актриса
Кэти Перри - певица
Элизабетта Каналис - фотомодель и телеведущая
Диджей Бобо - певец
Паоло и Кьяра - поп группа(сёстры)
Эленоар Касаленьо - телеведущая(экс топ-модель)
Валентина Веццали - фехтовальщица
Бьяджо Антоначчи - певец
Мина Мадзини - певица
Бригита Нильсен - актриса
Валентино Росси - мотогонщик
Лучиано Лигабуе - певец
Васко Росси - певец
Габриэле Сальваторес - киноактер, режиссер
Кей Раш - известная американская теле и радио журналистка.
Джакомо Биффи - архиепископ
Шанана Гужмау - премьер-министр Восточного Тимора
Адриана Лима - бразильская топ-модель
Джорджо Стрелер - театральный режиссер
Новак Джокович - теннисист
Маттео Анези - конькобежец
Пипо Сантонастасо - актер
Алиса Милано - актриса
Дарио Фо - актер, драматург, режиссер
Мильва - певица, актриса
Луиджи Джуссани - католический священник, богослов
Клей Регаццони - автогонщик
Хамад ибн Иса аль-Халифа - Шейх Бахрейна
Томас Кристиансен - датский певец (известный как N'evergreen).....
Андреа Бочелли - тенор
Джонни Дорелли - певец
Адриано Челентано - певец, киноактер
Франческа Скьявоне - теннисистка
Иньяцио Ла Русса - мин. обороны Италии
Лелла Коста - актриса
Марио Чиполлини - велогонщик
Моника Беллуччи - актриса
Кэти Перри - певица
Элизабетта Каналис - фотомодель и телеведущая
Диджей Бобо - певец
Паоло и Кьяра - поп группа(сёстры)
Эленоар Касаленьо - телеведущая(экс топ-модель)
Валентина Веццали - фехтовальщица
Бьяджо Антоначчи - певец
Мина Мадзини - певица
Бригита Нильсен - актриса
Валентино Росси - мотогонщик
Лучиано Лигабуе - певец
Васко Росси - певец
Габриэле Сальваторес - киноактер, режиссер
Кей Раш - известная американская теле и радио журналистка.
Джакомо Биффи - архиепископ
Шанана Гужмау - премьер-министр Восточного Тимора
Адриана Лима - бразильская топ-модель
Джорджо Стрелер - театральный режиссер
Новак Джокович - теннисист
Маттео Анези - конькобежец
Пипо Сантонастасо - актер
Алиса Милано - актриса
Дарио Фо - актер, драматург, режиссер
Мильва - певица, актриса
Луиджи Джуссани - католический священник, богослов
Клей Регаццони - автогонщик
Хамад ибн Иса аль-Халифа - Шейх Бахрейна
Томас Кристиансен - датский певец (известный как N'evergreen).....