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Бочелли: «Я фанат „Интера“ и ненавистник „Ювентуса“»

сегодня, 20:25

Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли признался, что он является давним фанатом «Интера». При этом Бочелли терпеть не может «Ювентус».

«Я всегда был фанатом „Интера“ и всегда был против „Ювентуса“. Моя любовь к „нерадзурри“ началась во времена, когда я учился в колледже, а великий „Интер“ 60-х годов выиграл всё в Италии и в мире.

Только младший из моих детей, которому всего 5 лет, пока не стал болельщиком „нерадзурри“, но я работаю в этом направлении. Думаю, всё получится.

Требл „Интера“ был радостным моментом, который никто в Италии не в состоянии повторить».

Бочелли пел гимн Лиги чемпионов перед финалом турнира в 2016 году («Реал» - «Атлетико»).

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Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Zen-Aku
сегодня в 20:58
Zen-Aku:
Вот лишь малая часть звёзд и знаменитостей болеющих за Интер: Андреа Бочелли - тенор Джонни Дорелли - певец Адриано Челентано - певец, киноактер Франческа Скьявоне - теннисистка Иньяцио Ла Русса - мин. обороны Италии Лелла Коста - актриса Марио Чиполлини - велогонщик Моника Беллуччи - актриса Кэти Перри - певица Элизабетта Каналис - фотомодель и телеведущая Диджей Бобо - певец Паоло и Кьяра - поп группа(сёстры) Эленоар Касаленьо - телеведущая(экс топ-модель) Валентина Веццали - фехтовальщица Бьяджо Антоначчи - певец Мина Мадзини - певица Бригита Нильсен - актриса Валентино Росси - мотогонщик Лучиано Лигабуе - певец Васко Росси - певец Габриэле Сальваторес - киноактер, режиссер Кей Раш - известная американская теле и радио журналистка. Джакомо Биффи - архиепископ Шанана Гужмау - премьер-министр Восточного Тимора Адриана Лима - бразильская топ-модель Джорджо Стрелер - театральный режиссер Новак Джокович - теннисист Маттео Анези - конькобежец Пипо Сантонастасо - актер Алиса Милано - актриса Дарио Фо - актер, драматург, режиссер Мильва - певица, актриса Луиджи Джуссани - католический священник, богослов Клей Регаццони - автогонщик Хамад ибн Иса аль-Халифа - Шейх Бахрейна Томас Кристиансен - датский певец (известный как N'evergreen).....
Джоковича как-то видел в форме Милана.Неувязочка)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил вoлгoдoн
сегодня в 20:58
вoлгoдoн:
Вот Челентано красавчик.О вкусах не спорят)
А Беллуччи - красотка ) С Новым Годом, Влад ! Всех благ !
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Zen-Aku
сегодня в 20:55
Zen-Aku:
Вот лишь малая часть звёзд и знаменитостей болеющих за Интер: Андреа Бочелли - тенор Джонни Дорелли - певец Адриано Челентано - певец, киноактер Франческа Скьявоне - теннисистка Иньяцио Ла Русса - мин. обороны Италии Лелла Коста - актриса Марио Чиполлини - велогонщик Моника Беллуччи - актриса Кэти Перри - певица Элизабетта Каналис - фотомодель и телеведущая Диджей Бобо - певец Паоло и Кьяра - поп группа(сёстры) Эленоар Касаленьо - телеведущая(экс топ-модель) Валентина Веццали - фехтовальщица Бьяджо Антоначчи - певец Мина Мадзини - певица Бригита Нильсен - актриса Валентино Росси - мотогонщик Лучиано Лигабуе - певец Васко Росси - певец Габриэле Сальваторес - киноактер, режиссер Кей Раш - известная американская теле и радио журналистка. Джакомо Биффи - архиепископ Шанана Гужмау - премьер-министр Восточного Тимора Адриана Лима - бразильская топ-модель Джорджо Стрелер - театральный режиссер Новак Джокович - теннисист Маттео Анези - конькобежец Пипо Сантонастасо - актер Алиса Милано - актриса Дарио Фо - актер, драматург, режиссер Мильва - певица, актриса Луиджи Джуссани - католический священник, богослов Клей Регаццони - автогонщик Хамад ибн Иса аль-Халифа - Шейх Бахрейна Томас Кристиансен - датский певец (известный как N'evergreen).....
Вот Челентано красавчик.О вкусах не спорят)
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 20:48
Бочелли - крут и велик как певец. А как болельщик,
это сугубо его личное дело за кого и как ему болеть.
По крайней мере, до оскорблений не любимого им
Ювентуса он точно не опустится в силу своей культуры.
Internazionale Milano
Internazionale Milano
сегодня в 20:43
Требл „Интера“ был радостным моментом, который никто в Италии не в состоянии повторить.

Глорье ювентуса до сих пор ждет требла ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 20:40
Вот лишь малая часть звёзд и знаменитостей болеющих за Интер:

Андреа Бочелли - тенор
Джонни Дорелли - певец
Адриано Челентано - певец, киноактер
Франческа Скьявоне - теннисистка
Иньяцио Ла Русса - мин. обороны Италии
Лелла Коста - актриса
Марио Чиполлини - велогонщик
Моника Беллуччи - актриса
Кэти Перри - певица
Элизабетта Каналис - фотомодель и телеведущая
Диджей Бобо - певец
Паоло и Кьяра - поп группа(сёстры)
Эленоар Касаленьо - телеведущая(экс топ-модель)
Валентина Веццали - фехтовальщица
Бьяджо Антоначчи - певец
Мина Мадзини - певица
Бригита Нильсен - актриса
Валентино Росси - мотогонщик
Лучиано Лигабуе - певец
Васко Росси - певец
Габриэле Сальваторес - киноактер, режиссер
Кей Раш - известная американская теле и радио журналистка.
Джакомо Биффи - архиепископ
Шанана Гужмау - премьер-министр Восточного Тимора
Адриана Лима - бразильская топ-модель
Джорджо Стрелер - театральный режиссер
Новак Джокович - теннисист
Маттео Анези - конькобежец
Пипо Сантонастасо - актер
Алиса Милано - актриса
Дарио Фо - актер, драматург, режиссер
Мильва - певица, актриса
Луиджи Джуссани - католический священник, богослов
Клей Регаццони - автогонщик
Хамад ибн Иса аль-Халифа - Шейх Бахрейна
Томас Кристиансен - датский певец (известный как N'evergreen).....






Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил 311
сегодня в 20:39
311:
Зачитал бы дисс на Ювентус!)
Для такого вида творчества он староват, делать диссы - удел подрастающего поколения.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 20:36
Тут конечно каждому свое.
311
311
сегодня в 20:34
Зачитал бы дисс на Ювентус!)
lawr19730
lawr19730
сегодня в 20:28
Возьми с полки пирожок, китайский подпевала)
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