Бочелли: «Я фанат „Интера“ и ненавистник „Ювентуса“»

Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли признался, что он является давним фанатом «Интера». При этом Бочелли терпеть не может «Ювентус».

«Я всегда был фанатом „Интера“ и всегда был против „Ювентуса“. Моя любовь к „нерадзурри“ началась во времена, когда я учился в колледже, а великий „Интер“ 60-х годов выиграл всё в Италии и в мире.

Только младший из моих детей, которому всего 5 лет, пока не стал болельщиком „нерадзурри“, но я работаю в этом направлении. Думаю, всё получится.

Требл „Интера“ был радостным моментом, который никто в Италии не в состоянии повторить».

Бочелли пел гимн Лиги чемпионов перед финалом турнира в 2016 году («Реал» - «Атлетико»).