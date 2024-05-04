«Монако» разгромило «Клермон»

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вчера, 19:57

«Монако» обыграло «Клермон» (4:1) в матче 32-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил вингер «Монако» Такуми Минамино. На 34-й минуте полузащитник «Клермона» Мухаммед Сарачевич сравнял счёт. На 37-й минуте Брель Эмболо снова вывел «Монако» вперёд. На 57-й минуте Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество хозяев поля, а на 87-й минуте Бен-Йеддер оформил дубль.

«Монако» идёт на 2-м месте (61 очко), «Клермон» занимает 18-е место (25 очков).

Напомним, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин выбыл до конца сезона из-за растяжения связок голеностопа. Хавбек получил травму на тренировке в середине апреля.