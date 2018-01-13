Агент: «Фернандеш хочет играть в „Локомотиве“»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент не хочет покидать московский клуб, несмотря на интерес миланского «Интера».

«„Интер“ знает, что Мануэл хочет играть в „Локомотиве“ до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом. Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта - стать чемпионом.

Мы прекрасно понимаем, что это Серия А, а игрок уже немолод. Но если Мануэл станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с „Локомотивом“, либо уйти в другой клуб.

Интерес „Интера“ проявился в виде вопроса по телефону».