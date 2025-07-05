Нико Уильямс: «„Атлетик“ — это мой дом»

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс прокомментировал продление контракта с клубом.
Когда дело доходит до принятия решений, для меня самое важное — прислушиваться к своему сердцу. Я там, где хочу быть. Это мой дом.
Напомним, что вчера было официально объявлено о продлении соглашения до 30 июня 2030 года.
заключать какие то устные соглашения до тех пор пока не будет реальной возможности кого то подписать и зарегистрировать.
решайте все эти проблемы с правилом 1+1 и продайте кого то...
иначе скоро мало кто захочет вообще в Барсу переходить с таким подходом.
кроме Руни с какой то фамилией из Дании за 2,5 млн
заключать какие то устные соглашения до тех пор пока не будет реальной возможности кого то подписать и зарегистрировать.
решайте все эти проблемы с правилом 1+1 и продайте кого то...
иначе скоро мало кто захочет вообще в Барсу переходить с таким подходом.
кроме Руни с какой то фамилией из Дании за 2,5 млн
если бы не Ямаль, о Нико так бы и никто не знал и не говорил, все мы хотели посмотреть на их связку в Барсе, какая есть в сборной.
а Хатико остался дома, и теперь получает больше денег, чем нищие Педри и Гави в Барсе)))
если бы не Ямаль, о Нико так бы и никто не знал и не говорил, все мы хотели посмотреть на их связку в Барсе, какая есть в сборной.
а Хатико остался дома, и теперь получает больше денег, чем нищие Педри и Гави в Барсе)))
Что касается шантажа или угроз, то я нигде не говорил, что собираюсь уходить. Продолжу играть одним аккаунтом, тактика будет в зависимости от состава группы. Просто чаще всего приходится играть на шальных кефах, а это не совсем моё. Ну что есть то есть, не мне устанавливать правила...
Что касается шантажа или угроз, то я нигде не говорил, что собираюсь уходить. Продолжу играть одним аккаунтом, тактика будет в зависимости от состава группы. Просто чаще всего приходится играть на шальных кефах, а это не совсем моё. Ну что есть то есть, не мне устанавливать правила...