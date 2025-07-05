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Нико Уильямс: «„Атлетик“ — это мой дом»

сегодня, 10:22

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс прокомментировал продление контракта с клубом.

Когда дело доходит до принятия решений, для меня самое важное — прислушиваться к своему сердцу. Я там, где хочу быть. Это мой дом.

Напомним, что вчера было официально объявлено о продлении соглашения до 30 июня 2030 года.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 15:28
Насколько известно, Уильямс и Атлетик (и агент Уильямса) не поставили Барселону в известность о продлении контакта, что вызвало в стане сине-гранатовых шок, они думали, что трансфер уже решенное дело. Проходила новость, что теперь Барселона внесла Уильямса в "черный список" футболистов, которых клуб никогда не будет подписывать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:18
клубу надо прекращать выступать на публику о трансферах и
заключать какие то устные соглашения до тех пор пока не будет реальной возможности кого то подписать и зарегистрировать.
решайте все эти проблемы с правилом 1+1 и продайте кого то...
иначе скоро мало кто захочет вообще в Барсу переходить с таким подходом.
кроме Руни с какой то фамилией из Дании за 2,5 млн
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:16
у черного баска был шанс начать развивать свой потенциал, выиграть трофеи и т.д.
если бы не Ямаль, о Нико так бы и никто не знал и не говорил, все мы хотели посмотреть на их связку в Барсе, какая есть в сборной.
а Хатико остался дома, и теперь получает больше денег, чем нищие Педри и Гави в Барсе)))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:51
Дом его - это контракт на 10 млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:44, ред.
Помню об этом, но не 10 лет назад их прикрыли, меньше. Я сам состоял в нескольких таких лигах и участвовал в местных конкурсах прогнозов. В одном из них был только Российский чемпионат, и мы почти полным составом ушли на другой ресурс. Но некоторые остались и здесь, потому что там не на коэффициенты а просто на счёт идет игра.
Что касается шантажа или угроз, то я нигде не говорил, что собираюсь уходить. Продолжу играть одним аккаунтом, тактика будет в зависимости от состава группы. Просто чаще всего приходится играть на шальных кефах, а это не совсем моё. Ну что есть то есть, не мне устанавливать правила...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:39
А для чего вся это возня была с барсой? Все ради бабла получается))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:33
А из Атлетика он, рано или поздно, сбежит.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:24
Молодец, Нико, выбил жирнючий контракт, не выходя из дома
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