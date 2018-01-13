Кейта присоединится к «Ливерпулю» в воскресенье

Согласно предоставленным данным, полузащитник «Лейпцига» Наби Кейта близок к тому, чтобы присоединиться к «Ливерпулю» в нынешнее трансферное окно.



Руководство английского клуба уже преуспело в подписании 22-летнего футболиста. Сделка между сторонами была осуществлена, однако сам игрок должен был присоединиться к англичанам только летом. Сообщается, что теперь мерсисайдцам удалось уговорить «Лейпциг», чтобы немецкая команда отпустила хавбека в январе. Официальное подтверждение перехода футболиста должно быть озвучено уже завтра.