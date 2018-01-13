Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»

Колумбийский защитник Йерри Мина, на днях присоединившийся к «Барселоне», признался, что ему по-прежнему сложно свыкнуться с мыслью о том, что он играет в одной команде с ведущими игроками мира:

«Для меня оказаться в „Барселоне“ - огромное удовольствие. Я упорно работал, чтобы добиться этого. Ногами я ходил по земле, но взгляд мой был устремлен в небо.

Месси - лучший футболист в мире. При этом первое впечатление при встрече с ним - он очень скромный.

А еще я сидел на скамейке запасных, и ко мне подошел Суарес. У меня мурашки по коже пошли».