Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»

Колумбийский защитник Йерри Мина, на днях присоединившийся к «Барселоне», признался, что ему по-прежнему сложно свыкнуться с мыслью о том, что он играет в одной команде с ведущими игроками мира:
«Для меня оказаться в „Барселоне“ - огромное удовольствие. Я упорно работал, чтобы добиться этого. Ногами я ходил по земле, но взгляд мой был устремлен в небо.
Месси - лучший футболист в мире. При этом первое впечатление при встрече с ним - он очень скромный.
А еще я сидел на скамейке запасных, и ко мне подошел Суарес. У меня мурашки по коже пошли».
к нам сзади подошел джикия .......
аж мурашки побежали по телу такие черные мурашки....
к нам сзади подошел джикия .......
аж мурашки побежали по телу такие черные мурашки....
А мурашки по коже это от укуса Суареса)
А мурашки по коже это от укуса Суареса)