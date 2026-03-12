Монсон призвал лишить США права проведения ЧМ-2026

Бывший боец UFC Джефф Монсон прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который усомнился в участии сборной Ирана на ЧМ-2026 из-за угрозы безопасности иранских спортсменов.
Это совершенно нелепо. Чемпионат мира по футболу — это крупнейшее спортивное событие в мире после Олимпийских игр. И как можно допустить, чтобы команды, которые прошли отбор, заработали право участвовать в этом мероприятии, не были в безопасности? Америке не должно быть позволено проводить это мероприятие. Если вы являетесь организатором мероприятия, то вы должны гарантировать безопасность игроков, тренеров и всех остальных, кто участвует в мероприятии. Если вы не можете гарантировать безопасность участников, то вы не должны быть организатором этого мероприятия. У вас должны отобрать право на его проведение. Это не только мои слова или мои чувства. Это чувства всех.
Но начало положено, конечно Он не одинок!
