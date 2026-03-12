«Интер» назвал цену за трансфер Бастони

«Интер» сообщил интересующимся клубам ценник на звёздного защитника Алессандро Бастони. Игрок сборной Италии был оценен в 70 млн евро, меньшие предложения «нерадзурри» не рассматривают, пишет La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что летом заполучить игрока могут попытаться «Ливерпуль», «Барселона» и «Челси». Однако «Интер» сделает всё возможное, чтобы сохранить Бастони, и предложит ему новый контракт.
Лучше избавиться от Аканджи, да много с его продажи не выручешь, но всё же.
Что касается возможного ухода Бастони, то он идеально подошел бы Ливерпулю или мадридскому Реалу. Да, у сливочных там играет Хёйсен, но он двуногий, а значит мог бы играть правого центрального, а Бастони левого, отличная бы связка получилась, оба с хорошим первым пасом, мощные(рослые). Ну а в Ливер вместотван Дайка, стал бы сразу лидером обороны
