«Интер» назвал цену за трансфер Бастони

вчера, 22:33

«Интер» сообщил интересующимся клубам ценник на звёздного защитника . Игрок сборной Италии был оценен в 70 млн евро, меньшие предложения «нерадзурри» не рассматривают, пишет La Gazzetta dello Sport.​

Отмечается, что летом заполучить игрока могут попытаться «Ливерпуль», «Барселона» и «Челси». Однако «Интер» сделает всё возможное, чтобы сохранить Бастони, и предложит ему новый контракт.