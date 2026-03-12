Top.Mail.Ru
Ещенко: «В матче „Зенит“ — „Спартак“ фаворита назвать нельзя»

вчера, 22:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:00 Не начался

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о предстоящей игре «красно-белых» против «Зенита» в РПЛ. Матч пройдет 14 марта.

Это дерби, фаворита тут назвать нельзя, жду хорошей игры. Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему бы «Спартаку» не обыграть? Сейчас «Спартак» много забивает и много пропускает. Мне, естественно, хотелось бы, чтобы «Спартак» победил и включился в гонку, чтобы в РПЛ была интрига.

просто Tomson
просто Tomson
вчера в 23:30
Спартак если захочет, может "отдинамить" Зенит, но вот захочет ли... узнаем 14
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:21, ред.
То нельзя...это нельзя...
По факту...нельзя называть фаворита - только судьям...данного матча..
Я назову...это Зенит (Санкт Петербург)
Потому что играет дома...и потому что Семак не умеет проигрывать Спартаку в чемпионате...за 7,5 лет тренерства Зенита не получается...ни разу...
Futurista
Futurista
вчера в 22:52
В матче Зенит - Спартак фаворита назвать нельзя...потому что можно спалиться...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 22:51
5 рублей к 1 рублю на победу 2 - явная недооценка москвичей). Но тренд помаленьку вроде падает с утра - думаю к субботе может стать ещё меньше ....однако думаю разойдётся как горячие пирожки ставка... Скажу ещё по матчу в плане Луны в последних градусах Козерога во время матча....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:43
Да почему дерби то?
shur
shur
вчера в 22:27, ред.
..а вот если бы бывший спартаковец сказал :" Спартак это гиблое
место, Зенит мой фаворит, то сё .....!!!", вот тут бы Я сразу смекнул
что не на Соккере очутился!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:25
Прогноз Ещенко - почему , если и хотелось бы...)))
Гость
