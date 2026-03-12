Ещенко: «В матче „Зенит“ — „Спартак“ фаворита назвать нельзя»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о предстоящей игре «красно-белых» против «Зенита» в РПЛ. Матч пройдет 14 марта.
Это дерби, фаворита тут назвать нельзя, жду хорошей игры. Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему бы «Спартаку» не обыграть? Сейчас «Спартак» много забивает и много пропускает. Мне, естественно, хотелось бы, чтобы «Спартак» победил и включился в гонку, чтобы в РПЛ была интрига.
По факту...нельзя называть фаворита - только судьям...данного матча..
Я назову...это Зенит (Санкт Петербург)
Потому что играет дома...и потому что Семак не умеет проигрывать Спартаку в чемпионате...за 7,5 лет тренерства Зенита не получается...ни разу...
место, Зенит мой фаворит, то сё .....!!!", вот тут бы Я сразу смекнул
что не на Соккере очутился!!!
