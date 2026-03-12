Ещенко: «В матче „Зенит“ — „Спартак“ фаворита назвать нельзя»

Бывший защитник «Спартака» поделился мнением о предстоящей игре «красно-белых» против «Зенита» в РПЛ . Матч пройдет 14 марта.

Это дерби, фаворита тут назвать нельзя, жду хорошей игры. Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему бы «Спартаку» не обыграть? Сейчас «Спартак» много забивает и много пропускает. Мне, естественно, хотелось бы, чтобы «Спартак» победил и включился в гонку, чтобы в РПЛ была интрига.