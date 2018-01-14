«Реал Сосьедад» - «Барселона»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной».
«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Ильярраменди, Каналес, Прието, Сурутуса, Родригес, Хуанми, Виллиан.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Вермален, Бускетс, Гомеш, Роберто, Ракитич, Паулиньо, Месси, Суарес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом поединке тура «Реал» уступил «Вильярреалу».
Но буду ждать. Пора попытаться снять "проклятие" Сосьедада.
Удачи Барса!
Но буду ждать. Пора попытаться снять "проклятие" Сосьедада.
Удачи Барса!