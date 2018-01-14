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«Реал Сосьедад» - «Барселона»: стартовые составы

вчера, 21:47
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной».

«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Ильярраменди, Каналес, Прието, Сурутуса, Родригес, Хуанми, Виллиан.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Вермален, Бускетс, Гомеш, Роберто, Ракитич, Паулиньо, Месси, Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом поединке тура «Реал» уступил «Вильярреалу».

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Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:38
Вперед Реал сосьедад
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:27
Я думаю будет ничья
волгoдoн
волгoдoн ответил DVoxNN
вчера в 22:19
DVoxNN:
Да снято еще в прошлом сезоне.
Не до конца)
DVoxNN
DVoxNN ответил волгoдoн
вчера в 22:10
волгoдoн:
Поздно.В ночь на понедельник.Жестоко. Но буду ждать. Пора попытаться снять "проклятие" Сосьедада. Удачи Барса!
Да снято еще в прошлом сезоне.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
вчера в 22:02
За Реал, хоть и Сосьедад! :)
личный номер 005
личный номер 005 ответил волгoдoн
вчера в 21:57
волгoдoн:
Поздно.В ночь на понедельник.Жестоко. Но буду ждать. Пора попытаться снять "проклятие" Сосьедада. Удачи Барса!
Чё тебе переживать? Ну, включишь свой монитор с утра на два часа позже и продолжишь всё комментировать.
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 21:53
Поздно.В ночь на понедельник.Жестоко.
Но буду ждать. Пора попытаться снять "проклятие" Сосьедада.
Удачи Барса!
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