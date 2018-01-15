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Форвард киевского «Динамо» стал игроком «Кайсериспора»

15 января 2018, 14:57

28-летний нападающий, воспитанник киевского «Динамо» Артем Кравец продолжит карьеру в «Кайсериспоре». О сроках контракта футболиста с клубом турецкой Суперлиги не сообщается.

«Я благодарен футбольному клубу „Динамо“, президенту, всем партнерам по команде и тренерам, с которыми довелось работать, а также сотрудникам клуба за все эти годы. „Динамо“ для меня стало настоящим родным домом, в котором я провел лучшие годы. Сейчас в моей карьере настал новый этап, я получил хорошее предложение от другого клуба и готов принять новый вызов», — попрощался Кравец.

Напомним, что сезон-2016/17 футболист провел в испанской «Гранаде» на правах аренды.

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Все комментарии
DuBSTeR
DuBSTeR
21 января 2018 в 20:15
Удачи Кравцу. Помню как Мсити клепал)
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января 2018 в 17:03
Еще один гостарбайтер
ДСА
ДСА
15 января 2018 в 15:45
Не в окопы и то хорошо.
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