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Ещенко: «Надо побеждать „Локомотив“, чтобы у него началась паника»

сегодня, 15:23

Продливший контракт со «Спартаком» защитник Андрей Ещенко по-прежнему верит, что «красно-белые» смогут догнать «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ:

«Все будет зависеть только от нас. Если „Локомотив“ выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но „Спартаку“ больше никак нельзя терять очки. Тем более мы возобновляем сезон матчем с „Локо“ – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у „Локомотива“ началась паника. Они поймут, что их подпирают.

Плюс у „Локомотива“ будет очень сложный график. Им еще играть с „Зенитом“, с ЦСКА.

Да, у „Спартака“ расписание проще, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.

Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у „Спартака“ на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах».

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Все комментарии
proezd2
proezd2
сегодня в 20:46
СПАРТАК АЛГААААААААА!!!
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 19:52
Ну как бы мы с ЦСКА уже дважды сыграли!) Ещенко стоило бы календарь изучить!) Да и не будет никакой паники , если проиграем!) Палыч не позволит!)
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 19:19
Они уже в панике до потери чувства реальности: вчера один иркутский клоун уверял, что паровоз оказывается прошёл Лозанну из второй швейцарской лиги в 2010-м, и что 1:4 от кипрского гранда Апполона и 0:5 дома от Баварии это какбэ ничего, ведь ноль-семь же! Их уже валтузит нипадеццки!
112910415
112910415
сегодня в 19:09
надо
да и других надо
а что выйдет-поглядим
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:59
Это днище не подскажет когда Локмотиву ещё с ЦСКА играть?
Палыч82
Палыч82
сегодня в 17:43
Андрей разве с Палычем не пересекался никогда?) Да, даже не зная Семина лично, сложно представить его панику,))
Спартаку желаю хорошо подготовиться к Лиге Европы и чемпионату, пусть все будут в строю и не дадут никому расслабиться
Паровозов
Паровозов
сегодня в 17:41
Лишь бы сморозить какую-нибудь ерись, с цска уже два матча сыграли .
kastet2008
kastet2008 ответил time out
сегодня в 17:30
А что они должны остановить ?тут речь идёт о логике!
Середняк так унизил чемпиона ,выходит чемпион то хуже середняка!это если учитывать высказывание ,на которое я дал ответ !
vka1970
vka1970
сегодня в 17:19
Задача трудная, но выполнимая.Для нынешнего Спартака это вполне по силам.Другой вопрос, что даже победа может не позволить зацепиться за первое место..Слишком много очков потеряли в первом круге.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 17:19
Я смотрю быдло спартаковское так и не научилось разговаривать.
oligarx vasia
oligarx vasia
сегодня в 17:06
помойму мы с Армейцами уже сыграли 2 матча или я что-то путаю)))
time out
time out ответил Стыдно за зенит
сегодня в 17:02
Стыдно за зенит:
а мне Спартак всегда поднимает настроение ) я даже Петросяна перестал смотреть, Спартак сейчас самый яркий представитель юмора, в нашей стране )
Ты не тот канал включаешь. О Зените юмор по-круче будет, там смех не утихает ни на минуту.
makkie
makkie
сегодня в 17:02
Ещенко рос без родителей, воспитывался в детдоме - всего добился самостоятельно.
Так что уличные словечки в интервью - это нормально.
Надеюсь, Андрей весну проведёт так же ударно, как и последние пять туров.
Faustello
Faustello
сегодня в 17:00
Достаточно прочитать начало, улыбнуться и перейти к следующим новостям ))

Продливший контракт со «Спартаком» защитник Андрей Ещенко по-прежнему верит...
Mяyчeло
Mяyчeло ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:52
AntiherQ1488:
Или не он, а его воображаемые друзья. Но я не врач, диагнозы - это не мое)
чтобы поставить степану диагноз врачом быть не обязательно!)
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 16:50
Э я не понял. пацаны а де самый аффторитетный железнодорожник бойкал?) такая жирная новость а его нет. вчера бедолага за десятерых тужился.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
сегодня в 16:49
Mяyчeло:
Зато Степан под ником Советчик№1 закладные в модераторской строчит только в путь!)
Или не он, а его воображаемые друзья. Но я не врач, диагнозы - это не мое)
Mяyчeло
Mяyчeло ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:48
AntiherQ1488:
Я даже дизлайки редко ставлю, стучать на кого то - не мое дело.
Зато Степан под ником Советчик№1 закладные в модераторской строчит только в путь!)
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:42
А с чего этот дурилка решил, что паровозам еще с конями играть ? Может тогда и с ними третий раз ? И кстати, очки паровозы теряли только со всяким отстоем, пока, во всяком случае. А вот " грандов" сделали, минус одно очко с конями !
Colonist
Colonist
сегодня в 16:42
Да! Середняков Зенит и Цска нужно было обыгрывать и в первом круге! А то чего то бомжекони о себе возомнили!:)))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил FROLL 001
сегодня в 16:40
FROLL 001:
Ну теперь держись зенитовские и армейские. Кнопка Караул будет раскалятся до бела!
Я даже дизлайки редко ставлю, стучать на кого то - не мое дело.
FROLL 001
FROLL 001 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:39
AntiherQ1488:
О, у меня кнопка караул! появилась. Это значит, я на свободе?)
Ну теперь держись зенитовские и армейские. Кнопка Караул будет раскалятся до бела!
denmig
denmig
сегодня в 16:33
остановить паровоз - это дело чести! - долги нужно возвращать!
cska-78
cska-78
сегодня в 16:31
Паровозы больше всех заслужили чемпионство в этом сезоне! А ты, Ещенка, губу закатай и продолжай ставить рекорды в еврокубках!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Alex-96
сегодня в 16:31
Alex-96:
Разница в том что мы проиграли от слова игра, а вы прое...ли от слова кю...ся.
Ливер вроде Ман Сити выиграл, чтоб он сделал с вами?)
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Alex-96
сегодня в 16:30
Alex-96:
Я за Локо уже больше 20 лет болею, в живую на стадионе больше 100 матчей видел, так что с "болением за клуб" ты ошибаешься. Твой любимый клуб и правда сильно не люблю, причем это не вчера случилось а с конца 90-х. Если станем чемпионами то грязи и правда ушат выльют, тут я с тобой согласен.
Грязи не будет.
Все нормальные просто поздравят Локо с победой.
И сейчас достойны,а победят,вообще вопросов не будет.
Alex-96
Alex-96 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:30
AntiherQ1488:
Кому вы там продули? Шерифу из Молдавии, кажется?) Ого, уровень.
Разница в том что мы проиграли от слова игра, а вы прое...ли от слова кю...ся.
starche
starche
сегодня в 16:29
Надо бы быть скромнее................
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Alex-96
сегодня в 16:25
Alex-96:
В точку！ Надо было повтор 7-0 вместо “голубого огонька” на Новый Год ставить.
Кому вы там продули? Шерифу из Молдавии, кажется?) Ого, уровень.
Alex-96
Alex-96 ответил Стыдно за зенит
сегодня в 16:24
Стыдно за зенит:
а мне Спартак всегда поднимает настроение ) я даже Петросяна перестал смотреть, Спартак сейчас самый яркий представитель юмора, в нашей стране )
В точку！ Надо было повтор 7-0 вместо “голубого огонька” на Новый Год ставить.
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