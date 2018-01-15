Ещенко: «Надо побеждать „Локомотив“, чтобы у него началась паника»

Продливший контракт со «Спартаком» защитник Андрей Ещенко по-прежнему верит, что «красно-белые» смогут догнать «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ:

«Все будет зависеть только от нас. Если „Локомотив“ выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но „Спартаку“ больше никак нельзя терять очки. Тем более мы возобновляем сезон матчем с „Локо“ – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у „Локомотива“ началась паника. Они поймут, что их подпирают.

Плюс у „Локомотива“ будет очень сложный график. Им еще играть с „Зенитом“, с ЦСКА.

Да, у „Спартака“ расписание проще, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.

Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у „Спартака“ на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах».