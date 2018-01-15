Хисай: «„Наполи“ пока рано думать о Скудетто»

Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай считает, что его команде пока рано думать о победе в чемпионате Италии.

«Наполи» на данный момент лидирует в национальном первенстве, опережая ближайшего преследователя туринский «Ювентус» на одно очко.

«Пока рано говорить о Скудетто, но мы должны сделать все, чтобы порадовать наших болельщиков. Впереди еще много игр, но мы должны быть едины в достижении нашей цели. За последние три года упорной работы мы поняли, что можем конкурировать с любой командой», - сказал Хисай.

Ранее итальянский специалист Фабио Капелло назвал главного фаворита в борьбе за Скудетто.