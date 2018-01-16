«Арсенал» готов заплатить 40 млн фунтов за форварда «Бордо»

Согласно данным из источника, руководство «Арсенала» близко к тому, чтобы оформить трансфер нападающего «Бордо» Малкома.



Сообщается, что английский клуб готов заплатить клаусулу в размере 40 миллионов фунтов, чтобы 20-летний форвард перешел в стан «канониров» в этом месяце. В минувшее воскресенье представители «Арсенала» провели переговоры с агентом игрока, обсудив детали сделки. Считается, что молодой бразильский игрок должен заменить форварда Алексиса Санчеса, который в ближайшее время намерен покинуть английский клуб.