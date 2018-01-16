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Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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«Арсенал» готов заплатить 40 млн фунтов за форварда «Бордо»

сегодня, 10:31

Согласно данным из источника, руководство «Арсенала» близко к тому, чтобы оформить трансфер нападающего «Бордо» Малкома

Сообщается, что английский клуб готов заплатить клаусулу в размере 40 миллионов фунтов, чтобы 20-летний форвард перешел в стан «канониров» в этом месяце. В минувшее воскресенье представители «Арсенала» провели переговоры с агентом игрока, обсудив детали сделки. Считается, что молодой бразильский игрок должен заменить форварда Алексиса Санчеса, который в ближайшее время намерен покинуть английский клуб

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VadCaz
VadCaz
сегодня в 11:34
Вот с Дракслера и Обамаянга перешли на Малкома, потом точно до Смолова докатяться((((
может Божевича вместо Арсена? опыт тренирский в Арсенале у Миодрага есть))))) все хуже не будет))))

Непойми какой состав на моменте, АОЧа отдали оставили Уолкота который третий сезон ниочем, Угулбэк, Джака привозник, защита просто молчу - Эктор точно уедет летом и тогда что?
тоска конечно
starche
starche
сегодня в 11:18
Сомнительная замена. Необходимо серьёзное усиление.
Artuom
Artuom
сегодня в 10:47
Дурость. Играет хорошо, но не настолько...
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
сегодня в 10:38
Сын: Пап Арсенал готов заплатить 40 миллионов за форварда бордо!
Отец: Это фантастика...
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