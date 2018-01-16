Миньоле намерен покинуть «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле заявил, что не намерен мириться с ролью второго вратаря команды. В последних матчах 29-летний футболист потерял место в основном составе, теперь главным защитником ворот является Лорис Кариус.



«Юрген Клопп лично мне все сказал. Конечно, меня это не устраивает, однако я должен уважать любое решение главного тренера. Я всегда стараюсь оставаться спокойным. Раньше мне тяжелее давались подобные ситуации.



Конечно, я должен думать теперь о своем будущем. Единственное, что я сейчас могу сделать, это сосредоточиться на тренировках и делать все от меня возможное. Мне скоро 30 лет, а также чемпионат мира не за горами. Я не могу больше терять времени».



Ранее ходили слухи, что Симон Миньоле может продолжить карьеру в «Наполи».