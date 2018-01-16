Миньоле намерен покинуть «Ливерпуль»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд Фонбет 1.2 5.8 13
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 24’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.8 3.35 4.9
21:00 24’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца Фонбет 1.72 3.9 5.25
  • Главные новости
  • Все новости
21:20
ПСЖ переключился с Доннаруммы на вратаря «Атлетико»0
19:58
Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин» 67
19:09
Неймар через полгода станет игроком «Реала»46
18:45
Роналду, Федерер, Надаль и Хэмилтон – претенденты на престижную спортивную премию12
18:12
Дороги «Анжи» и Фибела разошлись, так как игрок был арестован17
21:18
Артуро Видаль забил шикарный гол рабоной, стоя за воротами1
21:10
«Ньюкасл» выбирает между Суаре и Кенеди0
21:07
«Вердер» заинтересован в трансфере защитника «Спартака»2
20:59
Неймар сможет сыграть с «Дижоном»1
20:56
«Краснодар» претендует на полузащитника сборной Перу1
20:44
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»2
20:33
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»1
20:31
Представитель Фибела рассказал о расторжении контракта с «Анжи»0
20:25
«Суонси» понадобился еще один игрок мадридского «Атлетико»3
20:23
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»4
20:19
«Торино» нацелился на полузащитника «Уотфорда»0
20:09
«Рома» просит у «Ливерпуля» за своего вратаря рекордные деньги8
19:55
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса0
19:50
М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»2
19:45
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»7
19:35
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба1
19:24
Ламберт: «„Сток Сити“ не хватает стабильности»0
18:56
Мельгарехо: «Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся»10
18:52
«Парма» подписала защитника «Сассуоло»0
18:51
Роналду не поможет «Реалу» в матче с «Леганесом»3

Миньоле намерен покинуть «Ливерпуль»

сегодня, 14:58

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле заявил, что не намерен мириться с ролью второго вратаря команды. В последних матчах 29-летний футболист потерял место в основном составе, теперь главным защитником ворот является Лорис Кариус

«Юрген Клопп лично мне все сказал. Конечно, меня это не устраивает, однако я должен уважать любое решение главного тренера. Я всегда стараюсь оставаться спокойным. Раньше мне тяжелее давались подобные ситуации.

Конечно, я должен думать теперь о своем будущем. Единственное, что я сейчас могу сделать, это сосредоточиться на тренировках и делать все от меня возможное. Мне скоро 30 лет, а также чемпионат мира не за горами. Я не могу больше терять времени».

Ранее ходили слухи, что Симон Миньоле может продолжить карьеру в «Наполи». 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»
Сегодня, 20:44 2
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»
Сегодня, 20:33 1
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»
Сегодня, 20:23 4
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса
Сегодня, 19:55 0
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»
Сегодня, 19:45 7
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба
Сегодня, 19:35 1
Обсудить
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:02
пнуть обоих. они не уровень Ливерпуля вообще. Летом купить воротника, если не сейчас. Кариус тянет только на запасного.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 19:24
Не согласен по Кариусу. Он во-первых, еще молодой и гипотетически может улучшиться, во-вторых, в принципе подходит на должность второго номера,а двух супер-голкиперов купить сразу точно не получится. Миньоле точно отпускать надо.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 18:13
Оба вратаря в Ливерпуле очень стремные. Накосячить могут в любой момент. Если бы я мог,то предложил бы Юргену , Андрея Пятова, из Шахтера. Отличный и надежный вратарь. В последнее время очень добавил в игре ногами и в отбитии пенальти.
VadCaz
VadCaz
сегодня в 18:00
бог услышал молитвы колбасных)))
вот бы Венгер гнал бы всех кривоногих с Арсенала
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:27
Обоих гнать!
El Dassory
El Dassory
сегодня в 16:03
Ну тут венить можно только себя, если бы не пропускал по 4-3 гола может и попал бы на ЧМ.
Thom52
Thom52
сегодня в 15:53
При здоровом Куртуа шансов сыграть на ЧМ всё равно нет.
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 15:47
Наконец то!!
Artuom
Artuom
сегодня в 15:04
Продать нафиг обоих))) Что тот, что другой, только делают вид что являются вратарями.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:01
Чего ноет? Сидишь на скамейке, получаешь удовольствие и зарплату....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100