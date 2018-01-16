Кике Санчес Флорес: «Месси - лучший игрок в истории, Роналду входит в топ-10»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился своим мнением в вечном споре: Лионель Месси или Криштиану Роналду?
«Месси - лучший игрок в истории. Есть мало спортсменов, которые могут заставить меня сесть на диван и наблюдать за их выступлением. Месси - один из них. Месси, Роналдо 15 лет назад, Майкл Джордан, Марадона - эти спортсмены отличались от всех.
Я не собираюсь тут рассуждать об игроках. Роналду входит в топ-10, он один из лучших, вот и все».
а бревна те, которые в клубах божат, а как собираются в сборную, показывают бестолковую игру. сыгранности 0.
а марадоне, как выяснилось, не понадобились сверхзвезды в команде, всего лишь нужны были толковые партнеры и, что самое главное, хорошо друг с другом сыгранные.
вот в германии что, все прям звезды, на какую позицию ткни? нет. но командный механизм настолько отлажен, что плевали они на более звездные составы таких сборных, как бразилия и аргентина.
а бревна те, которые в клубах божат, а как собираются в сборную, показывают бестолковую игру. сыгранности 0.
а марадоне, как выяснилось, не понадобились сверхзвезды в команде, всего лишь нужны были толковые партнеры и, что самое главное, хорошо друг с другом сыгранные.
вот в германии что, все прям звезды, на какую позицию ткни? нет. но командный механизм настолько отлажен, что плевали они на более звездные составы таких сборных, как бразилия и аргентина.
Или плюсики решил собрать?
Или плюсики решил собрать?
Многие говорят о Хави и Иньесте, как о главных факторах успеха Месси, но в то же время забывают, например, о Руни, сыгравшего в карьере Роналду не меньшую роль.
Многие говорят о Хави и Иньесте, как о главных факторах успеха Месси, но в то же время забывают, например, о Руни, сыгравшего в карьере Роналду не меньшую роль.
он в аргентине самый продуктивный игрок и по гп. и по голам. что вам хейтерам, еще надо-то?
корявые пасы? у него суперские пасы и виденье поля, и это не влияет на то, где он играет, это остается при нем. если ты в упор не видишь этого в сборной, то сходи к окулисту уже.
у барсы топовые игроки? там уже сезона 3-4 полкоманды бревен.
он в аргентине самый продуктивный игрок и по гп. и по голам. что вам хейтерам, еще надо-то?
корявые пасы? у него суперские пасы и виденье поля, и это не влияет на то, где он играет, это остается при нем. если ты в упор не видишь этого в сборной, то сходи к окулисту уже.
у барсы топовые игроки? там уже сезона 3-4 полкоманды бревен.
которым дай даже корявый пас и они умудрядся забить и поставить "+" в графе голевые передачи у месси.
Просто вытащите его за пределы клуба, и это уже не тот игрок. Прекрасный пример, его игра в сборной, это же два абсолютно разных игрока...!
Если взять абсолютно невидевшего Месси в Барселоне человека и показать ему, только игру аргентинца в сборной, он никогда не скажет, что этот игрок достоин называть не то что "лучшим в истории", а даже входяшим в десятку!
которым дай даже корявый пас и они умудрядся забить и поставить "+" в графе голевые передачи у месси.
Просто вытащите его за пределы клуба, и это уже не тот игрок. Прекрасный пример, его игра в сборной, это же два абсолютно разных игрока...!
Если взять абсолютно невидевшего Месси в Барселоне человека и показать ему, только игру аргентинца в сборной, он никогда не скажет, что этот игрок достоин называть не то что "лучшим в истории", а даже входяшим в десятку!
на евро так и вовсе финал без него выиграли. запомни, футбол - игра командная, и ни один игрок без своей команды ничего не сделает. просто кто-то в этой команде всегда выделяется больше остальных.
ну а про звезд сборной аргов вообще смех. толку от них, если в сборной они в бревна превращаются? месси со своей стороны дохрена делает, забивает больше всех, раздает больше всех. что еще-то надо? ну не повезло ему со сборной.
на евро так и вовсе финал без него выиграли. запомни, футбол - игра командная, и ни один игрок без своей команды ничего не сделает. просто кто-то в этой команде всегда выделяется больше остальных.
ну а про звезд сборной аргов вообще смех. толку от них, если в сборной они в бревна превращаются? месси со своей стороны дохрена делает, забивает больше всех, раздает больше всех. что еще-то надо? ну не повезло ему со сборной.
На Месси всегда работала Барса, Хави, Иньеста, Суарес и тд. Без них он не был бы Месси. Точно так, как он не тот же самый Месси в сборной Аргентины. А вот Роналду оставался собой и в сборной, и в МЮ, и в Реале.
Кроме того, футболист не может быть лучшим в истории, ни разу не выиграв большой титул - Чемпионат Европы или мира. О чем мы говорим, если Месси не может выиграть даже чемпионат Южной Америки? И это в составе одной из сильнейших команд мира - сборной Аргентины, напичканной звездами.
Нет, не лучший в истории. Один из лучших, но не лучший.
На Месси всегда работала Барса, Хави, Иньеста, Суарес и тд. Без них он не был бы Месси. Точно так, как он не тот же самый Месси в сборной Аргентины. А вот Роналду оставался собой и в сборной, и в МЮ, и в Реале.
Кроме того, футболист не может быть лучшим в истории, ни разу не выиграв большой титул - Чемпионат Европы или мира. О чем мы говорим, если Месси не может выиграть даже чемпионат Южной Америки? И это в составе одной из сильнейших команд мира - сборной Аргентины, напичканной звездами.
Нет, не лучший в истории. Один из лучших, но не лучший.