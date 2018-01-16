Кике Санчес Флорес: «Месси - лучший игрок в истории, Роналду входит в топ-10»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился своим мнением в вечном споре: Лионель Месси или Криштиану Роналду?

«Месси - лучший игрок в истории. Есть мало спортсменов, которые могут заставить меня сесть на диван и наблюдать за их выступлением. Месси - один из них. Месси, Роналдо 15 лет назад, Майкл Джордан, Марадона - эти спортсмены отличались от всех.

Я не собираюсь тут рассуждать об игроках. Роналду входит в топ-10, он один из лучших, вот и все».

В чем Месси превзошел Роналду