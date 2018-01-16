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Кике Санчес Флорес: «Месси - лучший игрок в истории, Роналду входит в топ-10»

сегодня, 18:23

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился своим мнением в вечном споре: Лионель Месси или Криштиану Роналду?

«Месси - лучший игрок в истории. Есть мало спортсменов, которые могут заставить меня сесть на диван и наблюдать за их выступлением. Месси - один из них. Месси, Роналдо 15 лет назад, Майкл Джордан, Марадона - эти спортсмены отличались от всех.

Я не собираюсь тут рассуждать об игроках. Роналду входит в топ-10, он один из лучших, вот и все».

В чем Месси превзошел Роналду

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Все комментарии
alex1990for
alex1990for ответил kolpankolpan
сегодня в 20:53
kolpankolpan:
А бревна это те кто выиграл 2 Лиги Чемпионов подряд? Или те, кто с Марадоной выиграл чемпионат Мира в 84 -Мексика?
причем ту 2 лч подряд? их выиграл реал.
а бревна те, которые в клубах божат, а как собираются в сборную, показывают бестолковую игру. сыгранности 0.
а марадоне, как выяснилось, не понадобились сверхзвезды в команде, всего лишь нужны были толковые партнеры и, что самое главное, хорошо друг с другом сыгранные.
вот в германии что, все прям звезды, на какую позицию ткни? нет. но командный механизм настолько отлажен, что плевали они на более звездные составы таких сборных, как бразилия и аргентина.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил alex1990for
сегодня в 20:45
alex1990for:
ахах. один марадона бы ему не помог с такими бревнами.
А бревна это те кто выиграл 2 Лиги Чемпионов подряд? Или те, кто с Марадоной выиграл чемпионат Мира в 84 -Мексика?
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
сегодня в 20:29
да согласен
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил NGY
сегодня в 20:25
Сколько букв ,Ты хоть сам в это веришь?
Или плюсики решил собрать?
Gigante Buono
Gigante Buono ответил d_fincher
сегодня в 20:23
d_fincher:
Нет. На Месси всегда работала Барса, Хави, Иньеста, Суарес и тд. Без них он не был бы Месси. Точно так, как он не тот же самый Месси в сборной Аргентины. А вот Роналду оставался собой и в сборной, и в МЮ, и в Реале. Кроме того, футболист не может быть лучшим в истории, ни разу не выиграв большой титул - Чемпионат Европы или мира. О чем мы говорим, если Месси не может выиграть даже чемпионат Южной Америки? И это в составе одной из сильнейших команд мира - сборной Аргентины, напичканной звездами. Нет, не лучший в истории. Один из лучших, но не лучший.
Аргентина все еще числится в числе лучших сборных во многом благодаря тому, что за неё играет Месси. Убери его, и сборная превращается в середняка, что и показал минувший отбор к ЧМ. Глупо валить все на одного, пусть и лучшего игрока. Проблема не в Месси, а в его партнерах, играющих по схеме "отдай мяч Месси, он что-нибудь придумает".
Многие говорят о Хави и Иньесте, как о главных факторах успеха Месси, но в то же время забывают, например, о Руни, сыгравшего в карьере Роналду не меньшую роль.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:22
У всех разный вкус.....Кому то нравиться игра Роналду , а кому то Игра Месси.....Каждый имеет высказывать своё мнение....
alex1990for
alex1990for
сегодня в 20:12
NGY, мля..ну что ты постоянно несешь?
он в аргентине самый продуктивный игрок и по гп. и по голам. что вам хейтерам, еще надо-то?
корявые пасы? у него суперские пасы и виденье поля, и это не влияет на то, где он играет, это остается при нем. если ты в упор не видишь этого в сборной, то сходи к окулисту уже.
у барсы топовые игроки? там уже сезона 3-4 полкоманды бревен.
alex1990for
alex1990for ответил kolpankolpan
сегодня в 20:09
kolpankolpan:
Месси бы к Марадоне в команду может и стал бы лучшим.
ахах. один марадона бы ему не помог с такими бревнами.
NGY
NGY
сегодня в 19:56
Месси никогда не уйдет из насиженного теплого местечка в Барселоне, где его окружают супертоповые игроки....,
которым дай даже корявый пас и они умудрядся забить и поставить "+" в графе голевые передачи у месси.

Просто вытащите его за пределы клуба, и это уже не тот игрок. Прекрасный пример, его игра в сборной, это же два абсолютно разных игрока...!

Если взять абсолютно невидевшего Месси в Барселоне человека и показать ему, только игру аргентинца в сборной, он никогда не скажет, что этот игрок достоин называть не то что "лучшим в истории", а даже входяшим в десятку!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил alex1990for
сегодня в 19:54
alex1990for:
пхах, смешно) а роналду типа не за счет команды таких успехов достиг?)) смешно просто) на евро так и вовсе финал без него выиграли. запомни, футбол - игра командная, и ни один игрок без своей команды ничего не сделает. просто кто-то в этой команде всегда выделяется больше остальных. ну а про звезд сборной аргов вообще смех. толку от них, если в сборной они в бревна превращаются? месси со своей стороны дохрена делает, забивает больше всех, раздает больше всех. что еще-то надо? ну не повезло ему со сборной.
Месси бы к Марадоне в команду может и стал бы лучшим.
alex1990for
alex1990for ответил d_fincher
сегодня в 19:00
d_fincher:
Нет. На Месси всегда работала Барса, Хави, Иньеста, Суарес и тд. Без них он не был бы Месси. Точно так, как он не тот же самый Месси в сборной Аргентины. А вот Роналду оставался собой и в сборной, и в МЮ, и в Реале. Кроме того, футболист не может быть лучшим в истории, ни разу не выиграв большой титул - Чемпионат Европы или мира. О чем мы говорим, если Месси не может выиграть даже чемпионат Южной Америки? И это в составе одной из сильнейших команд мира - сборной Аргентины, напичканной звездами. Нет, не лучший в истории. Один из лучших, но не лучший.
пхах, смешно) а роналду типа не за счет команды таких успехов достиг?)) смешно просто)
на евро так и вовсе финал без него выиграли. запомни, футбол - игра командная, и ни один игрок без своей команды ничего не сделает. просто кто-то в этой команде всегда выделяется больше остальных.
ну а про звезд сборной аргов вообще смех. толку от них, если в сборной они в бревна превращаются? месси со своей стороны дохрена делает, забивает больше всех, раздает больше всех. что еще-то надо? ну не повезло ему со сборной.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 18:32
Пункт в контракте тренера Эспаньола;))))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:31
Нет.

На Месси всегда работала Барса, Хави, Иньеста, Суарес и тд. Без них он не был бы Месси. Точно так, как он не тот же самый Месси в сборной Аргентины. А вот Роналду оставался собой и в сборной, и в МЮ, и в Реале.

Кроме того, футболист не может быть лучшим в истории, ни разу не выиграв большой титул - Чемпионат Европы или мира. О чем мы говорим, если Месси не может выиграть даже чемпионат Южной Америки? И это в составе одной из сильнейших команд мира - сборной Аргентины, напичканной звездами.

Нет, не лучший в истории. Один из лучших, но не лучший.
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