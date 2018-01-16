Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин»

По информации источника, защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит карьеру в «Рубине».

26-летний футболист примкнет к казанскому клубу на правах аренды. В «Рубине» Новосельцев воссоединится с главным тренером Курбаном Бердыевым - ранее оба работали вместе в «Ростове».

До этого интерес к Новосельцеву приписывали тульскому «Арсеналу».