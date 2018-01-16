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Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин»

сегодня, 19:58

По информации источника, защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит карьеру в «Рубине».

26-летний футболист примкнет к казанскому клубу на правах аренды. В «Рубине» Новосельцев воссоединится с главным тренером Курбаном Бердыевым - ранее оба работали вместе в «Ростове».

До этого интерес к Новосельцеву приписывали тульскому «Арсеналу».

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Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 21:18
Урааааааааааа!!!!!!)))))))
Вот радость то какая!)
Теперь заживем!)
d_fincher
d_fincher
сегодня в 21:15
Не понял. Фанаты Зенита на него рассчитывают! Говорили еще вчера, что он будущее Зенита и сборной... и вот опять. Как так-то?
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 21:14
А КТО ТАКОЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ.
112910415
112910415
сегодня в 21:08
бывшего спортсмена?
Alex-96
Alex-96
сегодня в 21:07
Для Новосельцева поработать с Бердыевым реальный шанс реанимировать карьеру.
Литейный 4
Литейный 4 ответил MIKITA463295
сегодня в 21:06
MIKITA463295:
Понабрали аргентинцев что своим нет места...
Из ворот Тарасовки еще не потёк избыток шоколада? Ахахахаха!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98 ответил Mяyчeло
сегодня в 21:04
Mяyчeло:
ещё один загубленный проектом игрок(
Квинси Овусу-Абейе, экс-игрок лондонского «Арсенала», ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал, что он чувствовал, когда переходил из английского клуба в московский «Спартак» зимой 2006 года.
«Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер доверял мне, у нас была невероятная команда. В год, когда я ушёл, они играли в финале Лиги чемпионов. Вариант со «Спартаком» был выгоден для клуба в финансовом плане, и для меня это было что-то выдающееся. Я был амбициозным и слишком много думал о деньгах. Когда тебе 20 лет, у тебя загораются глаза при виде кучи денег. Сейчас легко об этом говорить. Но нельзя вернуть время назад. Это позор», — приводит слова Овусу-Абейе Ghanaweb.

Голландец ганского происхождения также вспомнил времена, когда он и Лионель Месси являлись звёздами молодёжного чемпионата мира (до 20 лет).

«В 2005 году играл на чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, где с Лионелем Месси признавался в числе лучших. А теперь посмотрите, где он и где я. В тот момент очень много возомнил о себе. В тот момент я был в лучшей форме в своей карьере. Но я мечтаю вернуться на прежний уровень», — сказал Овусу-Абейе.
cska.78
cska.78 ответил Литейный 4
сегодня в 21:04
Литейный 4:
У ноль седьмых появится шанс на обновление рекорда!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 21:03
Понабрали аргентинцев что своим нет места...
Литейный 4
Литейный 4 ответил cska.78
сегодня в 21:02
cska.78:
Ничего вы себе соперников на сборах подобрали :) С которыми играли, или сыграют российские клубы и негритянский спартак в этом сезоне в еврокубках:) Копенгаген, ЦЗ и Марибор :)
У ноль седьмых появится шанс на обновление рекорда!
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
сегодня в 20:59
Литейный 4:
Дзюба в Зените за год наколотил больше, чем в Спартаке за все время! Ахахахаха!
И чемпионом с Зенитом стал наверное?!)))))))
Да и вообще то Дзюба в Зените 3 года уже) Капитан)))
cska.78
cska.78 ответил Литейный 4
сегодня в 20:58
Литейный 4:
Вашего Дзюбу в Ростове пытались реанимировать после Спартака, в Зените почти удалось. Стал исправно Спартаку отгружать, но потолок был пройден.Забирайте обратно!
Ничего вы себе соперников на сборах подобрали :) С которыми играли, или сыграют российские клубы и негритянский спартак в этом сезоне в еврокубках:) Копенгаген, ЦЗ и Марибор :)
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 20:57
...пациент в коме , сначала реанимация , а потом долгое лечение...
...лихорадка зени - страшный недуг...
Литейный 4
Литейный 4 ответил ziborock
сегодня в 20:57
ziborock:
Дзюбу начали в Зените учить играть по Питерски - результат налицо))) То же можно сказать и про Рязанцева, Бухарова, Новосельцева, Полоза, Цаллагова, Канунникова, Терентьева и многих других! Единственное чему в Зените хорошо учат, это как заработать деньги сидя на лавке, Погребняк подтвердит)))
Дзюба в Зените за год наколотил больше, чем в Спартаке за все время! Ахахахаха!
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
сегодня в 20:55
Литейный 4:
Вашего Дзюбу в Ростове пытались реанимировать после Спартака, в Зените почти удалось. Стал исправно Спартаку отгружать, но потолок был пройден.Забирайте обратно!
Дзюбу начали в Зените учить играть по Питерски - результат налицо)))
То же можно сказать и про Рязанцева, Бухарова, Новосельцева, Полоза, Цаллагова, Канунникова, Терентьева и многих других! Единственное чему в Зените хорошо учат, это как заработать деньги сидя на лавке, Погребняк подтвердит)))
cska.78
cska.78 ответил Литейный 4
сегодня в 20:46
Литейный 4:
Вашего Дзюбу в Ростове пытались реанимировать после Спартака, в Зените почти удалось. Стал исправно Спартаку отгружать, но потолок был пройден.Забирайте обратно!
Он сейчас вспомнит старые времена и снова начнет за Дзюбу топить, все-таки в его Уфу собрался :)
Литейный 4
Литейный 4 ответил LOpp
сегодня в 20:45
LOpp:
щас ему полгода восстанавливаться еще надо, мышцы то деформировались.
Вашего Дзюбу в Ростове пытались реанимировать после Спартака, в Зените почти удалось. Стал исправно Спартаку отгружать, но потолок был пройден.Забирайте обратно!
Kerri
Kerri
сегодня в 20:42
Теперь у Рубина на лавке сидеть будет!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:40
Лучше сразу продать! Дорос до Зенита и голова вскружилась.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:39
Новосельцев, а он когда последний раз на поле был? Курбан Бикиевич - реаниматор.
loko7
loko7
сегодня в 20:36
Может хоть вспомнит как играть в футбол
cska.78
cska.78 ответил Морозовский
сегодня в 20:36
Морозовский:
Перестали хрень жрать и всё - кирдык! А остальные жрут и бегают, как прежде!
Может и так! По 30 секунд на 1 км проигрывать это просто ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 20:36
Уже и не верилось, что Ваняткины корневища, кои он прочно пустил в зенитовскую лавку, можно выдрать). Опытный дровосек Курбан Бикеевич пообтешет лишнее))).
морозз
морозз ответил Клон Клона
сегодня в 20:36
Клон Клона:
Кто отказал Спартаку: Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург) Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта") Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи") Клинтон Н'Жийе (Марсель )
Знаешь историю неудачных трансферов Спартака...уважаю!
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 20:35
    Морозовский
    Морозовский ответил cska.78
    сегодня в 20:35
    cska.78:
    Сейчас расстройства одни от биатлона! Давненько такого сезона не припомню, даже в десятку никто из россиян попасть не может, ни стрелять не могут, ни бежать, просто мертвые!
    Перестали хрень жрать и всё - кирдык! А остальные жрут и бегают, как прежде!
    Mяyчeло
    Mяyчeло ответил nikolah
    сегодня в 20:34
    nikolah:
    не смотрю биатлон,но она симпатичная)) еще доротея вирер нравится) и норвежка какая-то,не помню фамилию)
    да ну( та же Кристина Ильченко или Вилухина будут покрасивее чешки.
    cska.78
    cska.78 ответил nikolah
    сегодня в 20:32
    nikolah:
    не смотрю биатлон,но она симпатичная)) еще доротея вирер нравится) и норвежка какая-то,не помню фамилию)
    Сейчас расстройства одни от биатлона! Давненько такого сезона не припомню, даже в десятку никто из россиян попасть не может, ни стрелять не могут, ни бежать, просто мертвые!
    Советчик №1
    Советчик №1 ответил Алексей Буренин
    сегодня в 20:31
    Алексей Буренин:
    Это лучший вариант для Новосельцева
    Это не лучший, а единственный вариант!
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ ответил AntiherQ1488
    сегодня в 20:29
    AntiherQ1488:
    изи
    Ай красава деваха. Это не ваши целующиеся Андрианки, Джикии с Педрами!
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