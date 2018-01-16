Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин»

По информации источника, защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит карьеру в «Рубине».
26-летний футболист примкнет к казанскому клубу на правах аренды. В «Рубине» Новосельцев воссоединится с главным тренером Курбаном Бердыевым - ранее оба работали вместе в «Ростове».
До этого интерес к Новосельцеву приписывали тульскому «Арсеналу».
Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург)
Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта")
Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи") Клинтон Н'Жийе (Марсель )
Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург)
Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта")
Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи") Клинтон Н'Жийе (Марсель )