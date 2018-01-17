Бердыев: «Лестьенн из „Рубина“ уедет»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ситуацию с полузащитником Максимом Лестьенном, интерес к которому, по слухам, проявляет «Трабзонспор»:

«Максим – жертва системы с тремя центральными защитниками. Было бы в команде два быстрых центральных, то мы могли бы играть по схеме с четырьмя защитниками и Лестьенном на фланге. Край – это его. Он привык получить мяч на фланге, обыграть, протащить. И сейчас он в порядке, на него приятно смотреть на тренировках. Но когда мы играли в 5-4-1 или 5-3-2, пытались его использовать, но все равно его на край тянет. Он вырос на этом краю, там привык получать мяч, а смещение в центр с мячом – его сильное качество. Но вот получать мяч в центре – это не его.

Тренируется он хорошо, вообще нет никаких претензий. Он изменил отношение. Тех проблем, о которых писали и говорили раньше, сейчас вообще нет. Но в связи с тем, что финансовое положение тяжелое, он хочет уехать. Супруга у него болела, перенесла операцию на сердце. При этом она все равно приехала сюда, а он отпрашивался на операцию. У него непростая судьба. Это давит, выбивает его из колеи. Хотя он очень старается, парень действительно старательный! Но он уедет, потому что ему с супругой здесь тяжело».