На ФИФА подали жалобу в ЕС из-за цен на билеты на чемпионат мира

Европейская группа потребителей Euroconsumers совместно с Ассоциацией футбольных болельщиков Европы подала жалобу в Европейскую комиссию, обвиняя Международную федерацию футбола в злоупотреблении монополией на продажу билетов на чемпионат мира с целью установления завышенных цен и несправедливых условий для болельщиков.

В жалобе, полученной Politico, утверждается о нарушении статьи договора о функционировании Евросоюза, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке. Представитель организации Euroconsumers Романе Армангау заявила:

ФИФА обладает полной монополией на продажу билетов на чемпионат мира по футболу. Они используют эту власть, чтобы устанавливать цены, которых не существовало бы на нормальном конкурентном рынке, скрывая при этом информацию от покупателей и манипулируя ими, заставляя принимать поспешные решения.

Указывается на ряд предполагаемых злоупотреблений, включая ограниченную прозрачность в отношении категорий билетов и распределения мест, систему «переменного ценообразования», которая может со временем привести к росту цен, и фактическую нехватку билетов, рекламируемых по цене от 60 долларов.

Армангау добавила:

Когда вы покупаете этот билет, вы на самом деле не знаете, что покупаете. Это означает, что посещение чемпионата мира 2026 года стало финансово недоступным для большинства обычных болельщиков.

Согласно жалобе, болельщики также могут столкнуться с дополнительными расходами, включая комиссию за перепродажу в размере около 15 процентов. Организации также обвиняют ФИФА в использовании «теневых приёмов» — дизайнерских и маркетинговых тактик, создающих искусственную срочность, — чтобы заставить болельщиков покупать билеты.

Этот иск подан на фоне уже нарастающего давления на ФИФА в Брюсселе.

В интервью Politico в начале этого месяца комиссар ЕС по спорту Гленн Микаллеф предупредил о рисках для безопасности болельщиков, отправляющихся на ЧМ -2026, сославшись на опасения, связанные с войной в Иране. Он заявил, что ФИФА еще не предоставила новых гарантий для болельщиков, подчеркнув, что «поскольку один из организаторов этого крупнейшего спортивного события в мире является участником войны, предоставление гарантий является законным».

Европейская ассоциация потребителей и её партнёры призывают Еврокомиссию вмешаться, в том числе путём введения ограничений на цены и обеспечения большей прозрачности в отношении продажи билетов.