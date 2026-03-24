Сборная Франции представила форму для чемпионата мира 2026 года

Федерация футбола Франции (FFF) и Nike представили форму национальной сборной для чемпионата мира 2026 года.

Синий домашний вариант символизирует амбициозное поколение, а зелено-серый гостевой получил название «Liberté» (Свобода) — дань уважения Статуе Свободы, символизирующей дружбу между Францией и США и приуроченному к столетию независимости Америки, которое будет отмечаться в этом году.