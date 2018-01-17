Бывший клуб Манчини претендует на нападающего «Зенита»

Итальянские СМИ утверждают, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, один из самых перспективных игроков мира, находится на карандаше у «Интера».

По слухам, позавчера спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио встречался с агентом аргентинского футболиста Марсело Симоняном и обсуждал возможный переход его клиента.

В свою очередь, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в услугах форварда «Интера» Эдера, с которым он ранее уже сотрудничал в миланском клубе. Не исключено, что между клубами может произойти размен футболистами.