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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Бывший клуб Манчини претендует на нападающего «Зенита»

сегодня, 13:38

Итальянские СМИ утверждают, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, один из самых перспективных игроков мира, находится на карандаше у «Интера».

По слухам, позавчера спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио встречался с агентом аргентинского футболиста Марсело Симоняном и обсуждал возможный переход его клиента.

В свою очередь, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в услугах форварда «Интера» Эдера, с которым он ранее уже сотрудничал в миланском клубе. Не исключено, что между клубами может произойти размен футболистами.

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Все комментарии
Коля58
Коля58
сегодня в 20:56
Дриуси считается очень перспективным игроком! Молод может перерыв пойдет ему на пользу и начнет играть стабильно!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 20:26
Казанский:
Я вообще к религии отношусь яки наш друг Степа к зениту....т.е. никак.Просто хочется им донести то,что не все сбывается,аки в то они верят...
Дело каждого, но сегодня к топ новости - закрыли комменты)
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:22
AntiherQ1488:
Если у него 100500 личностей, это будет крайне сложно)) А я к любой религии отношусь не очень) Как к веганам, не жрут мясо и ладно, никаких проблем, но если начинается эта муть, мол бла бла бла, пусть выслушивают претензии.
Я вообще к религии отношусь яки наш друг Степа к зениту....т.е. никак.Просто хочется им донести то,что не все сбывается,аки в то они верят...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 20:17
Казанский:
Патриарх Руси-блаженный,Путин-сын еврейки..Что еще здесь нужно,чтобы не попасть в бан,не дай бог не задеть личное Степана-пианиста?
Если у него 100500 личностей, это будет крайне сложно)) А я к любой религии отношусь не очень)
Как к веганам, не жрут мясо и ладно, никаких проблем, но если начинается эта муть, мол бла бла бла, пусть выслушивают претензии.
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:14
AntiherQ1488:
Пошли в тему про Глушакова, там меня писерман клеймит, за странные увлечения)) МЕНЯ - ПИСЕРМАН))) ахахахаха))
Патриарх Руси-блаженный,Путин-сын еврейки..Что еще здесь нужно,чтобы не попасть в бан,не дай бог не задеть личное Степана-пианиста?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:09
Манчини тихонько сплавляет своих
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:00
AntiherQ1488:
Пошли в тему про Глушакова, там меня писерман клеймит, за странные увлечения)) МЕНЯ - ПИСЕРМАН))) ахахахаха))
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 19:54
    Думаю это утка....
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Казанский
    сегодня в 19:51
    Казанский:
    Да не было тогда понятия такого,как "троллинг"...Былы "рука в низ" и "рука в верх"...Комменты,которые имели больше"верхов" попадали в топы,а те,которых минусовали исчезали...И не было клонов и поэтому общение между соперниками была по питерски культурно...га грани мата и оскорбления..но все знали границы...или ошибешься..или бан на месяц как минимум
    Пошли в тему про Глушакова, там меня писерман клеймит, за странные увлечения)) МЕНЯ - ПИСЕРМАН))) ахахахаха))
    Казанский
    Казанский ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:49
    AntiherQ1488:
    Да и не было понятия "мелкий троллинг". А еще можно было лайки ставить под троллинг) Лучше б сайт до ума довели, у меня половина лайков и ответов - не отображается.
    Да не было тогда понятия такого,как "троллинг"...Былы "рука в низ" и "рука в верх"...Комменты,которые имели больше"верхов" попадали в топы,а те,которых минусовали исчезали...И не было клонов и поэтому общение между соперниками была по питерски культурно...га грани мата и оскорбления..но все знали границы...или ошибешься..или бан на месяц как минимум
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Казанский
    сегодня в 19:35
    Казанский:
    Раньше за "мелкий троллинг" юзера банили на неделю,а когда он выходил и повторный раз попадал под "санкции",то "арест" был точно от полмесяца до полгода в зависимости от его ПРА
    Да и не было понятия "мелкий троллинг". А еще можно было лайки ставить под троллинг) Лучше б сайт до ума довели, у меня половина лайков и ответов - не отображается.
    Казанский
    Казанский ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:32
    AntiherQ1488:
    Щас похоже - хоть скока. Меня раньше банили, а щас это даже не троллинг, и наоборот.
    Раньше за "мелкий троллинг" юзера банили на неделю,а когда он выходил и повторный раз попадал под "санкции",то "арест" был точно от полмесяца до полгода в зависимости от его ПРА
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Казанский
    сегодня в 19:27
    Казанский:
    Я на сокккре 10 лет...Вы мне объясните официально..сколько "запасных акков" может иметь юзер
    Щас похоже - хоть скока. Меня раньше банили, а щас это даже не троллинг, и наоборот.
    Shagrath82
    Shagrath82
    сегодня в 19:24
    Зря так Интер конечно. сегодня старая русская поговорка "Каков поп - такой и приход" приобрела новый смысл
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 19:22
    Я на сокккре 10 лет...Вы мне объясните официально..сколько "запасных акков" может иметь юзер
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Казанский
    сегодня в 19:21
    Казанский:
    Разговор самим с собой-это не камильфо в приличном обществе())
    Для Степы - это в порядке вещей))
    blitz
    blitz ответил Литейный 4
    сегодня в 19:13
    Литейный 4:
    Это тот который Рыжикову за шиворот закинул голешник! Ахахахаха https://www.youtube.com/watch?v=7HjnfkbwD_8
    Красиво закинул однако.
    Казанский
    Казанский ответил Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    сегодня в 18:38
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей:
    Не дубль ли он Рубину закатил?
    Разговор самим с собой-это не камильфо в приличном обществе())
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ты знаешь мое имя
    сегодня в 16:37
    Ты знаешь мое имя:
    Ещё не разбанили и нужна ветка хайповая, чтобы там никто не висел в топе, вдруг выстрелит)) я помню, не переживай)
    Попроси литейного, он тебе в любой теме оформит))
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 16:29
    Дриусси слишком молод еще что бы его обменивать на непонятного Эдера, это развод, пускай Интер просто отвалит за аргентинца Зениту 40 млн если он ему так нужен.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 16:20
    Я думаю Интер купит Дриусси сейчас командам важно как можно больше заработать от сюда и интерес к футболу падает
    ALEX26659
    ALEX26659 ответил Узб@гоеный
    сегодня в 16:14
    Узб@гоеный:
    Узб@гойся. По проносу файеров спартачи законодатели моды!
    В Ростове перед матчем 28-го тура чемпионата России "Ростов" — "Зенит" задержали фанатов петербургского клуба. Задержанные пытались пронести на стадион файеры в задних проходах, сообщает "Комсомольская правда".

    "Сотрудники полиции заметили "хвост", который торчал у парня, остановили, думали, что привязал к спине, а когда начали разбираться, выяснилась такая интимная деталь. На всякий случай остановили его товарища. И не зря — у него в том же месте нашли файер", — рассказали в правоохранительных органах.

    На фанатов составили протокол об административном правонарушении. Скорее всего, они заплатят штраф.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:52
    Вброс для срача. У каждого тренера, любой команды, есть большой список игроков, как говорится - "на карандаше"
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 15:40
    попУ зенита вон дали контракт на 14 лет...а коменты закрыли,печаль
    Ты знаешь мое имя
    Ты знаешь мое имя ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:31
    AntiherQ1488:
    Давай уже вчерашнюю шутку, или тебя не разбанили?)
    Ещё не разбанили и нужна ветка хайповая, чтобы там никто не висел в топе, вдруг выстрелит)) я помню, не переживай)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ты знаешь мое имя
    сегодня в 15:29
    Ты знаешь мое имя:
    Лучше бы ты шоколад топленый так бурно обсуждал)
    Давай уже вчерашнюю шутку, или тебя не разбанили?)
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный ответил spartach n1
    сегодня в 15:28
    spartach n1:
    Одного проекта ягоды !
    Признал значит арбузника из нефтяного проекта? :)))
    Ты знаешь мое имя
    Ты знаешь мое имя ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:28
    AntiherQ1488:
    Ээээ, а чего к попу зенита комменты закрыли?) Вот где была бы жара, можно было бы за 1000 собрать))
    Лучше бы ты шоколад топленый так бурно обсуждал)
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный ответил Shagrath82
    сегодня в 15:25
    Shagrath82:
    Грозовский таки присел? Расскажет всей зоне как файера проносят
    Узб@гойся. По проносу файеров спартачи законодатели моды!
    spartach n1
    spartach n1 ответил Литейный 4
    сегодня в 15:21
    Литейный 4:
    При чем тут Паредас и арбузник?
    Одного проекта ягоды !
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