«Барселона» уступила «Эспаньолу». Месси не реализовал пенальти

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» одолел «Барселону».
Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»
«Эспаньол» – «Барселона» – 1:0 (0:0)
Гол: Мелендо 88
На 61-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Налдо, Дуарте, Дардер (Баптистао 46), Санчес, Фуэго (Мелендо 75), Кариколь (Вила 58), Наварро, Морено, Гранеро.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.
«Барселона»: Силлессен, Вермален, Пике, Динь, Роберто, Аленья (Л. Суарес 59), Паулиньо (Ракитич 54), Бускетс, Д. Суарес, Видаль, Месси.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Кариколь 43, Аленья 45+1, Альба 55, Морено 61, Ракитич 82, Вермален 84, Санчес 86, Диего Лопес 90+1, Л. Суарес 90+1.
Судья: Бенгоэчеа Рикардо Де Бургос.
В другой встрече турнира «Атлетико» дома уступил «Севилье».