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«Барселона» уступила «Эспаньолу». Месси не реализовал пенальти

сегодня, 00:50
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» одолел «Барселону».

Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»

«Эспаньол» – «Барселона» – 1:0 (0:0)

Гол: Мелендо 88

На 61-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Налдо, Дуарте, Дардер (Баптистао 46), Санчес, Фуэго (Мелендо 75), Кариколь (Вила 58), Наварро, Морено, Гранеро.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.

«Барселона»: Силлессен, Вермален, Пике, Динь, Роберто, Аленья (Л. Суарес 59), Паулиньо (Ракитич 54), Бускетс, Д. Суарес, Видаль, Месси.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Кариколь 43, Аленья 45+1, Альба 55, Морено 61, Ракитич 82, Вермален 84, Санчес 86, Диего Лопес 90+1, Л. Суарес 90+1.

Судья: Бенгоэчеа Рикардо Де Бургос.

В другой встрече турнира «Атлетико» дома уступил «Севилье».

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:29
Ахахахахаха )))
FERIS
FERIS
сегодня в 09:28
Что то полурослик мягко говоря обделался)
Наверно ноги кривые поравнять пришло время.
FERIS
FERIS ответил Майкл59ru
сегодня в 09:25
Про классного актёра говоришь?
Случайно не про Суареса?
Его актерскому мастерству,даже сам Станиславский позовидовал.
Как можно болеть за балет и уприкать кого то в симуляциях?
С барселоной ни одна команда не сравнится по пеналям и удалениям...соперников.
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona ответил амурец
сегодня в 09:24
амурец:
ну нет, у него иногда и штрафные получаются надо признать
Только у гномика за всю карьеру 35 голов со штрафных, у Роналду - 61... В истории ЛЧ лучший по голам со штрафных Роналду с 12 голами, у ложкодава сего ДВА мяча в лиге чемпионов, мне кажется даже у Дзюбы больше мячей со штрафных)))))) В общем и тут Роналду лучший, но когда по всем основным статистическим параметрам португалец лучше, малолетние глорики бчк начинают писать "ЗАТО У МЕСИ АБВОДАК БОЛЬШИ!!1111!!!1!!!
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:55
Давно пора энергию инквизиторского костра использовать в мирных целях. Например садить его горящей точкой на металл и плавить его. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:54
Как всегда в ответственный момент у инопланетянина дрожат коленки. Аха-ха)
Гном Гномович
Гном Гномович
сегодня в 08:26
Смешно как Барселоналонцы гнома оправдывают😂😂
leopit
leopit
сегодня в 08:23
Не ценят кубок ,как и у нас...
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 07:55
Ничего страшного!)) Дома как Сельте пятеру накидают!)
Inquisitоr
Inquisitоr ответил ct
сегодня в 07:43
ct:
В таком случае твой пепел уже давно должен летать на страной. Неадекватное племя. Нести нелепицу - вы в первых рядах, а стеб в вашу сторону - "глупые шутки и остроты", обиды, жалобы. Бубенцов у вас нет с юмором приколы воспринимать. Все вас стебут. Вот и сбились в кучку вокруг своего андрюши тарова и каждый раз усиленно лайкаете бред, оставленный "братом по разуму". Надо новый хэштэг для большинства ваших комментов ввести: НашелОшибкуПрироды, чтоб народ сразу такие комменты перепрыгивал не читая.. А, и еще это.. Месси то король Осасун....
    Майкл59ru
    Майкл59ru ответил Zidane.5
    сегодня в 07:36
    Zidane.5:
    Мессе получая 120 млн в год даже пенку забить не может. Все что умеет этот аргентинец это подставлять ноги перед пустыми воротами.
    Хааха.....ты путаешь лучшего футболиста в мире,с португальской посредственностью. И кстати добивать мяч в пустые ворота,ползая всю игру в чужой штрафной,это запатентованная фишка Роналды. Впрочем как и нырки. Да и так пускать слёзки в нужный момент не умеет даже самый лучший актёр в Голливуде )
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 06:52
    очень хорошо что проиграли.
    Как раз пойдет в пользу. Иначе давно они уже не не знали проигрыш.
    амурец
    амурец ответил Zidane.5
    сегодня в 06:41
    Zidane.5:
    Мессе получая 120 млн в год даже пенку забить не может. Все что умеет этот аргентинец это подставлять ноги перед пустыми воротами.
    ну нет, у него иногда и штрафные получаются надо признать
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 06:40
    Мессе получая 120 млн в год даже пенку забить не может. Все что умеет этот аргентинец это подставлять ноги перед пустыми воротами.
    IK87
    IK87 ответил cska vperiod
    сегодня в 05:50
    cska vperiod:
    За что же гном получает 100 лямов в год, если с 11 метров не может попасть в 6-ти метровые ворота.
    Хоть бы не позорился, с 6 метровыми воротами. Бестолочь)
    Ver
    Ver
    сегодня в 05:16
    Лёнчик, видимо, приболел...
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 05:12
    Очень даже неожиданно....
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 05:04
    Никакой трагедии нет, отыграются.
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил cska vperiod
    сегодня в 04:29
    cska vperiod:
    За что же гном получает 100 лямов в год, если с 11 метров не может попасть в 6-ти метровые ворота.
    Размер футбольных ворот!
    между штангами — 7,32 м
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 04:27
    первый матч, да счет не убедительный 1:0 , полетит Эспаньол в ответке
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 04:14
    За что же гном получает 100 лямов в год, если с 11 метров не может попасть в 6-ти метровые ворота.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:11
    В ответном матче растопчут земляков.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил artsinalex
    сегодня в 02:51
    да,слабый игрок в решающих матчах
    ct
    ct ответил Inquisitоr
    сегодня в 02:50
    Inquisitоr:
    Все эти глупые шутки и остроты, ежели их повторять изо дня в день, могут стать началом для вредоносных учений. Например, шутка "Месси - король Осасун" уже на полном серьёзе воспринимается разного рода недальновидными тупицами, посему подобные остроты должны пресекаться на корню, а горе-шутники отправляться на костёр...
    В таком случае твой пепел уже давно должен летать на страной.

    Неадекватное племя. Нести нелепицу - вы в первых рядах, а стеб в вашу сторону - "глупые шутки и остроты", обиды, жалобы.

    Бубенцов у вас нет с юмором приколы воспринимать. Все вас стебут. Вот и сбились в кучку вокруг своего андрюши тарова и каждый раз усиленно лайкаете бред, оставленный "братом по разуму".

    Надо новый хэштэг для большинства ваших комментов ввести: НашелОшибкуПрироды, чтоб народ сразу такие комменты перепрыгивал не читая..

    А, и еще это.. Месси то король Осасун....
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:44
    Суарес не в форме и Барселона проигрывает, а то, что Месси уже давно балласт (даже пенальти забить не в состоянии) видят даже самые упёртые месяфантики, только признать это стесняются
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 02:39
    даже судейка не помог
    mangoх12
    mangoх12 ответил artsinalex
    сегодня в 02:37
    artsinalex:
    Уже не в первый раз Мессия в трудный момент для команды не может забить пендель. Из-за этого и Челси в итоге взял ЛЧ, и Аргентина в финале сглотнула у Чили.
    и еще один маргариновый спартач))
    mangoх12
    mangoх12 ответил d_fincher
    сегодня в 02:37
    d_fincher:
    Вот и Барса ошиблась, вот и Месси провалился. Фанаты Барсы все не нарадуются осечкам Реала, а тут такое.. не ройте другому яму - правильно в народе сказано.
    вот еще спартач за маргарин
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 02:37
    Y.N.W.A.:
    Видите как горит у барсаглоров?) просто свербит!! У местного шута с лысым шутом на аве течь пошла)) и это после безобидных шуток. а все из-за комплексов вечных общипанцев. вы просто деш.евки с которыми на одной ветке мерзко находиться.
    Я так понял кроме плача... вы можете еще тырить фразы), значит все таки задевает синдром общипанцев дельфинария).
    barcelonistas
    barcelonistas
    сегодня в 02:33
    Нормально, пар иногда надо выпускать чтобы грузатответственности было по меньше. Эспаньол сейчас на подъеме, но еще ответная игра
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