Наставник «Норвича»: «Не хочу критиковать арбитров матча с „Челси“»

Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке поделился впечатлениями от переигровки 3 раунда Кубка Англии с «Челси» (1:1). Отметим, что в распоряжении судейской бригады этой встречи была система видеоповторов. Однако, главный арбитр Грэм Скотт принял несколько неоднозначных решений. В частности, им были показаны три жёлтых карточки футболистам «Челси» за симуляцию. Двое из игроков «синих» в итоге были удалены с поля в концовке второго экстра-тайма. Матч завершился победой лондонской команды в серии пенальти (5:3).

«Честно говоря, это большое разочарование для нас. Некоторые из парней сейчас сидели в раздевалке со слезами на глазах. Мы продемонстрировали блестящую игру и были очень близки к победе над действующим чемпионом АПЛ. Я не могу не похвалить своих парней за их отношение к этой игре и за их футбол. Жаль, что мы не пошли в следующий раунд, но я очень горжусь своими парнями.

Я не хочу критиковать работу арбитров, потому что они видели все эпизоды со своей стороны, и некоторые решения были очень непростыми. Но так бывает в футболе, все допускают ошибки: игроки, тренеры, судьи. Так здесь обстоят дела».