Фанаты ПСЖ освистали Неймара за то, что тот не дал Кавани побить рекорд клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в концовке домашнего матча 21-го тура Лиги 1 против «Дижона» (8:0) подвергся обструкции со стороны болельщиков парижан.

На 83-й минуте встречи Неймар исполнил 11-метровый и оформил свой первый покер в ПСЖ. Однако, болельщики клуба освистали бразильца за то, что тот не дал пробить пенальти Эдинсону Кавани, который, реализовав его, стал бы лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.