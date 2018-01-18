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Фанаты ПСЖ освистали Неймара за то, что тот не дал Кавани побить рекорд клуба

сегодня, 06:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)8 : 0Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в концовке домашнего матча 21-го тура Лиги 1 против «Дижона» (8:0) подвергся обструкции со стороны болельщиков парижан.

На 83-й минуте встречи Неймар исполнил 11-метровый и оформил свой первый покер в ПСЖ. Однако, болельщики клуба освистали бразильца за то, что тот не дал пробить пенальти Эдинсону Кавани, который, реализовав его, стал бы лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. 

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 09:12
Правильно сделали, нужно было еще бананами закидать.))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:05
Бразила думал о своём покере, ему нет дела до Кавани...
Великий Князь
Великий Князь ответил eaguar
сегодня в 09:04
eaguar:
Все верно , рекорд еще прийдет , а покер езть покер .
Здравия желаю, Александр!
eaguar
eaguar ответил Великий Князь
сегодня в 09:03
Все верно , рекорд еще прийдет , а покер езть покер .
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:56
Всем давно известно что ПСЖ это не команда, а набор звёзд - так чего вы ещё хотите...
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:35
А с другой стороны, правильно. Рекорды надо не с пенок устанавливать, как Меся и Роналду.
kastites
kastites
сегодня в 08:33
Поршивый человек этот бразилец
112910415
112910415
сегодня в 08:25
парень здесь транзитом, всё по барабану
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Football Club des Girondins de Bordeaux
сегодня в 08:18
Football Club des Girondins de Bordeaux:
человек г@в*о
Будущее лицо реала!!!
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 08:00
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 07:42
    Да плевал он на фанатов.
    Неймар живет своей особой жизнью.
    Некогда ему обращать внимание на такие "мелочи".
    barcelonistas
    barcelonistas
    сегодня в 07:29
    Желаю скорейшего перехода в Реал:)
    barcelonistas
    barcelonistas ответил Easty
    сегодня в 07:28
    Уже в следующей игре.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 07:25
    А если бы Кавани не забил?
    Easty
    Easty
    сегодня в 07:15
    Не понимаю чего все так накинулись на Неймара..
    Кавани уже в следующей игре забьет, а когда ещё у Нея будет шанс сделать покер..
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 07:02
    Петушелло в своём репертуаре
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил Zidane.5
    сегодня в 06:59
    Zidane.5:
    В Реале его быстро на место поставят.
    Интересно кто?
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:47
    Каталонское воспитание, что вы хотите!
    амурец
    амурец
    сегодня в 06:42
    надо было уступить Кавани
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 06:41
    Петух этот Неймар
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 06:40
    В Реале его быстро на место поставят.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 06:34
    Побьёт рекорд Кавани с игры. А Неймаришко - это гнилой зазвездившийся и распиаренный человечишко.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 06:31
    Земля она круглая.
    Рано или поздно Неймар это поймет.
    Желаю Кавани побить рекорд, пока его не продали.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 06:30
    Зараза от гнома перешла, правильно освистали.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 06:27
    Со стороны Неймара не хорошо.
    Кавани, не сегодня, так завтра выкинут, мог бы и уступить.
    Football Club des Girondins de Bordeaux
    Football Club des Girondins de Bordeaux
    сегодня в 06:19
    человек г@в*о
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