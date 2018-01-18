В «Локомотиве» рассчитывают на поддержку фанатов в матче со «Спартаком»

«Локомотив» проведет первый матч второй части сезона РФПЛ со «Спартаком» (4 марта) на «РЖД-Арене». В матче за Суперкубок России на стадионе «Локомотив» большая часть трибун была окрашена в красно-белые цвета. Президент «красно-зеленых» Илья Геркус рассчитывает, что в этот раз половина или большая часть болельщиков поддержит его команду:

«На Суперкубке нас была треть, а сейчас мы хотим минимум половину. У нас посещаемость сильно растет, мы видим изменения, новые лица. Мы видим, что игра, меняющийся клуб и бренд возвращают старых и привлекают новых людей».