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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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В «Локомотиве» рассчитывают на поддержку фанатов в матче со «Спартаком»

сегодня, 10:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак04.03.2018 в 16:30 Не начался

«Локомотив» проведет первый матч второй части сезона РФПЛ со «Спартаком» (4 марта) на «РЖД-Арене». В матче за Суперкубок России на стадионе «Локомотив» большая часть трибун была окрашена в красно-белые цвета. Президент «красно-зеленых» Илья Геркус рассчитывает, что в этот раз половина или большая часть болельщиков поддержит его команду:

«На Суперкубке нас была треть, а сейчас мы хотим минимум половину. У нас посещаемость сильно растет, мы видим изменения, новые лица. Мы видим, что игра, меняющийся клуб и бренд возвращают старых и привлекают новых людей».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Коля58
сегодня в 19:12
Коля58:
Да согласен! Бузова Моисеев Трубач уже купили абонементы ))
Общайся с себе подобными существами, малыш.
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
сегодня в 13:09
Это наше Черкизово 🔴⚪🔴⚪
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 12:40
Вся страна будет в этом матче против семинулевых!
GooSe25
GooSe25
сегодня в 12:39
Помню аншлаги , когда в лч играли .. но я вот тоже вернулся на стадион , когда сняли смородину и вернули Палыча . Буду на Ницце точно . На Спартак постараюсь попасть!
амурец
амурец
сегодня в 11:59
и поддержка будет и Спартак обыграют
Коля58
Коля58 ответил sir_Alex
сегодня в 11:52
sir_Alex:
Поддержка красно-белых будет мощнее, в любом случае.
Да согласен! Бузова Моисеев Трубач уже купили абонементы ))
Коля58
Коля58 ответил LOpp
сегодня в 11:51
LOpp:
нужно Бузову возвращать))
Бузова отрезанный ломоть! )) Она теперь Спартаковка! И это правильно по уровню ... что ей делать в других клубах? А Спартак можно поздравить с хорошим пополнением болельщиков )
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:28
Поддержка красно-белых будет мощнее, в любом случае.
kust07
kust07
сегодня в 11:06
удачи Спартаку!
LOpp
LOpp ответил Василий 50
сегодня в 11:04
Василий 50:
Фанаты самое слабое место "Локомотива" - их у него попросту нет.
нужно Бузову возвращать))
denmig
denmig
сегодня в 11:02
загоняй своих шпалоукладчиц , как подобное делает гинерок! - только бесплатно, а не как обычно: "вычтем из зарплаты"!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:38
Фанаты самое слабое место "Локомотива" - их у него попросту нет.
AmG1991
AmG1991
сегодня в 10:33
Посещаемость данного матча еще зависит от квоты)Хотите заработать,дайте больше мест гостям)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:32
Без комментариев). Геркус растрынделся что-то с избытком. Хорошо хоть заранее нас в чемпионы не записывает.)
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