В «Рубине» заявили, что претензии к Безрукову вызывают недоумение

В «Рубине» отреагировали на информацию о том, что комитет по этике рассмотрит шутку полузащитника казанцев Руслана Безрукова про деньги после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом».
Руслан — один из самых открытых футболистов в РПЛ, который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и РФС. Это один из тех игроков, кто делает нашу футбольную индустрию лучше.
Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над «Зенитом» вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ.
Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно «стимулирование третьей стороной». Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов. Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить. ФК «Рубин» надеется, что данный эпизод будет оценен адекватно.
Конечно Рубин сейчас будет доказывать, что это всего лишь шутка по двум причинам.
Первая могут наказать за подкуп и вторая Краснодар уйдёт в глухую оборону и не перечислить деньги на карту.
Сказал бы, что Краснодар просто должен проставиться и тогда ни у кого вопросов не было бы, а тут на всю страну напомнил Краснодару, что ждёт деньги.
Шутка? Возможно, но в каждой шутке есть только доля шутки и если честно, то я реально могу представить, что была стимуляция от Краснодара.
Так, что Безруков подставил не только Рубин, но и Краснодар.
Теперь ждём оправдания от Краснодара.
Конечно Рубин сейчас будет доказывать, что это всего лишь шутка по двум причинам.
Первая могут наказать за подкуп и вторая Краснодар уйдёт в глухую оборону и не перечислить деньги на карту.
Сказал бы, что Краснодар просто должен проставиться и тогда ни у кого вопросов не было бы, а тут на всю страну напомнил Краснодару, что ждёт деньги.
Шутка? Возможно, но в каждой шутке есть только доля шутки и если честно, то я реально могу представить, что была стимуляция от Краснодара.
Так, что Безруков подставил не только Рубин, но и Краснодар.
Теперь ждём оправдания от Краснодара.
Хотя и пофик =)
Хотя и пофик =)