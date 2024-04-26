В «Рубине» заявили, что претензии к Безрукову вызывают недоумение

В «Рубине» отреагировали на информацию о том, что комитет по этике рассмотрит шутку полузащитника казанцев про деньги после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

Руслан — один из самых открытых футболистов в РПЛ , который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и РФС . Это один из тех игроков, кто делает нашу футбольную индустрию лучше.

Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над «Зенитом» вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ .