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В «Рубине» заявили, что претензии к Безрукову вызывают недоумение

вчера, 10:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В «Рубине» отреагировали на информацию о том, что комитет по этике рассмотрит шутку полузащитника казанцев Руслана Безрукова про деньги после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом».

Руслан — один из самых открытых футболистов в РПЛ, который никогда не отказывает журналистам в общении, охотно участвует в медийных активностях, в том числе и РФС. Это один из тех игроков, кто делает нашу футбольную индустрию лучше.

Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над «Зенитом» вызывают недоумение. Подобные жесты способствуют лишь тому, что яркие футболисты в дальнейшем будут чаще отказываться от интервью либо вовсе ограничат себя от общения со СМИ.

Очевидно, что в ходе беседы с журналистами наш футболист не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно «стимулирование третьей стороной». Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы, которую оценили многие из тех, кто любит наш футбол за самобытных и открытых футболистов. Безруков в ходе интервью старался отвечать небанально и остроумно и никого не хотел обидеть или оскорбить. ФК «Рубин» надеется, что данный эпизод будет оценен адекватно.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:12, ред.
Безруков попалил всю контору.
Конечно Рубин сейчас будет доказывать, что это всего лишь шутка по двум причинам.
Первая могут наказать за подкуп и вторая Краснодар уйдёт в глухую оборону и не перечислить деньги на карту.
Сказал бы, что Краснодар просто должен проставиться и тогда ни у кого вопросов не было бы, а тут на всю страну напомнил Краснодару, что ждёт деньги.
Шутка? Возможно, но в каждой шутке есть только доля шутки и если честно, то я реально могу представить, что была стимуляция от Краснодара.
Так, что Безруков подставил не только Рубин, но и Краснодар.
Теперь ждём оправдания от Краснодара.
chromage
chromage ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:45
2 часа побегай против Зенита (на секундочку) а потом попробуй еще соображать нормально, особенно победив лидера. Не то, чтобы защищаю его, сказал то что сказал... можно было бы и без этого в эфире конечно. В раздевалке, на тренировках, во дворе на лавочке ладно... но не на всю страну. Я хоть и за Рубин всем сердцем, но такие вещи не красят конечно эфир....

Хотя и пофик =)
lotsman
lotsman
вчера в 10:55
"От радости в зобу дыханье спёрло......................." - Вот он и ляпнул глупость, не подумав. А журналистам лишь бы слона из мухи сделать. Чего из этого огород городить. Ничего крамольного он не сказал, чтобы комитет по этике занимался этим.
d3ncevsnwsuc
d3ncevsnwsuc
вчера в 10:40
Еще ничего не добился, а шуточки испускает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:37
Пошли левые отмазки. Если даёшь интервью, то думай о чём говоришь...
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