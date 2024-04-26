Юран: «Если не будет усиления в „Пари НН“, я не останусь»

Главный тренер «Пари НН» рассказал, при каких обстоятельствах покинет клуб.

Мы с руководством общались, заостряли внимание. Летом делаем выводы. Я просто ещё не озвучивал генеральному директору. Я доведу до конца. Я команду не то что сохраню, я её в десятке оставлю. Я уверен в этом. Просто это столько будет нервов и седины, но ничего. Я скажу и губернатору: если не будет усиления, я извинюсь перед болельщиками, я не останусь. Я хочу ещё пожить и ещё детей довоспитать, потому что это действительно колоссальные нервы.