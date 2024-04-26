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Юран: «Если не будет усиления в „Пари НН“, я не останусь»

сегодня, 01:08

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, при каких обстоятельствах покинет клуб.

Мы с руководством общались, заостряли внимание. Летом делаем выводы. Я просто ещё не озвучивал генеральному директору. Я доведу до конца. Я команду не то что сохраню, я её в десятке оставлю. Я уверен в этом. Просто это столько будет нервов и седины, но ничего. Я скажу и губернатору: если не будет усиления, я извинюсь перед болельщиками, я не останусь. Я хочу ещё пожить и ещё детей довоспитать, потому что это действительно колоссальные нервы.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:01
Будут деньги , будет усиление!
adekvat
adekvat ответ k52td4gcjx6n (раскрыть)
сегодня в 08:59
Почему и нет нормальный тренер да и команда должна усилятся, если нет то зачем тогда играть в РПЛ.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:54
Правильно. Ты главный тренер, должен требовать.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:42
Юрану нужно к шейхам, чего уж там бюджетный НиНо с директором фармацевтом...
Nyyrikki
Nyyrikki ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 07:54
Вероятно так и будет.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 07:53
Пари НН нужен другой тренер.
sir_Alex
sir_Alex ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 07:35
Вопрос времени 🤷‍♂️
k52td4gcjx6n
k52td4gcjx6n
сегодня в 07:21
Ультиматум: либо ищите деньги, либо нового главного тренера.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:11
Трудно с этим не согласиться
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:57
Амбиции это хорошо, но такие вещи сначала обсуждают с руководством, а не говорят СМИ
Но если всё же Юран с Пари НН распрощаются, то без работы он не останется
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:54
Доведет до конца и может требовать! Все верно! Услышат ли?
112910415
112910415
сегодня в 05:43
именно да, без усиления никак !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:29
Если Юран уйдёт летом, то в следующем НН при такой позиции руководства быстро деградирует и скатится в 1-ю лигу.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:49
И куда Юран прйдёт?
Наверное туда где ему напокупают звёзд, ну как минимум по меркам РПЛ и он будет на расслабоне их тренировать.
Хотя Юран может трезво оценивает свою тренерскую персону и его потолок как раз НН, где он работает на износ.
НН пока самый статусный клуб в карьере Юрана, он привык к ФНЛ, там попроще.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:27
Такие вещи доводят руководству, а не выбалтывают СМИ.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:01
Усиление требуется, это факт.
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 01:45
После поражения от Локомотива, мне так не показалось. Но так или иначе- усиление нужно. Думаю, команда останется в ПЛ, а летом- надо подумать, как укрепить команду...
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:41
Все верно, только маленький штрих. Руководство Юрана не обвиняет, оно пылинки с него сдувает.)
Vladimir808
Vladimir808 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:38
Странно очень. У Вас другой календарь, времён Елизаветы?)
Из 5 (пяти) перечисленных матчей, три уже сыграли, остались Спартак и ЦСКА.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:22, ред.
Юран реально думает, что Пари НН выйдут с очками из игр с Краснодаром, Локо, Динамо, Спартаком, ЦСКА?
Capral
Capral
сегодня в 01:19
Правильно, Юран говорит. Вот только пару дней назад, я писал, что руководство Новгорода требует результат от Юрана, но команду не усиливает, а это неправильно. В команде очень слабый состав. В Новгороде, Юран не развивается как тренер -он деградирует. А руководству клуба, очень удобно, ничего не делая, в тоже время требовать результат и обвинять тренера. И нельзя сказать, что Юран не переживает, это не так. Даже во время игры, по тренеру заметно, сколько сил и эмоций, он тратит, как волнуется. Он выжимает максимум из того, что имеет, но надо же и ему помочь...
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