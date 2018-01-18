«Наполи» близок к закрытию сделки по Деулофеу

Исходя из данных источника, «Наполи» находится на завершающей стадии переговоров по нападающему «Барселоны» Жерару Деулофеу.



Сообщается, что 23-летний футболист в ближайшее время пополнит ряды итальянского клуба. В этом сезоне форвард не смог себя проявить за каталонскую команду, на счету у игрока 9 матчей в этом сезоне, из них 5 были начаты в стартовом составе. Ориентировочная сумма трансфера составит 15-20 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с 5 игроками в зимнее трансферное окно.