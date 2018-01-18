«Интер» пытается оформить сделку по Старриджу

Согласно сообщениям из английской прессы, «Интер» пытается подписать нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа.



Утверждается, что итальянский клуб намерен взять 28-летнего футболиста в аренду, однако мерсисайдцы настаивают на полноценном выкупе прав на игрока. Сам Старридж вынужден покинуть английскую команду, чтобы получать больше игровой практики и попасть на чемпионат мира 2018. Ориентировочная цена футболиста составляет 30 миллионов фунтов.



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Севильи» по Старриджу.