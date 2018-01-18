Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом». Об этом сообщает авторитетный зарубежный источник.
Габонец договорился о контракте до лета 2021 года с зарплатой, эквивалентной 10 млн евро за год после выплаты налогов. В договор будет включена опция продления на 1 сезон.
«Боруссия» хочет за игрока 60 млн евро и планирует удержать его в команде до лета. В то же время «Арсенал» и сам Обамеянг настаивают уже на зимнем трансфере.
Обамеянг забил 13 голов в 15 матчах Бундеслиги этого сезона.
Но Мхитарян мне отрицательно не нравится. Я видел его игру в "Дортмунде". Во-первых, он физически слаб, будет Озил-2, который отыграл 60 минут, а дальше ползает. Во-вторых, он слабовольный, если команда играет нормально, он бегает, игра не идет - его не видно. Слишком много у нас таких, надоело.
Просто я знаю, что будет, будет еще один пешеход/лавочник.
Но Мхитарян мне отрицательно не нравится. Я видел его игру в "Дортмунде". Во-первых, он физически слаб, будет Озил-2, который отыграл 60 минут, а дальше ползает. Во-вторых, он слабовольный, если команда играет нормально, он бегает, игра не идет - его не видно. Слишком много у нас таких, надоело.
Просто я знаю, что будет, будет еще один пешеход/лавочник.