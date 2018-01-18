Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Австралия. А-Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Катар. Старс Лига
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:0 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
  • Главные новости
  • Все новости
21:24
Новосельцев может продолжить карьеру в «Уфе»2
19:56
Гол Халка принес «Шанхай СИПГ» победу в матче со «Спартаком»141
19:47
«Локомотив» разгромлен предпоследней командой Суперлиги Швейцарии46
18:35
Джикия покинул поле на носилках в матче с «Шанхай СИПГ»78
15:58
Зырянов провел свою первую тренировку в качестве главного тренера «Зенита-2»42
21:32
Рагнар Сигурдссон перейдет в «Ростов» на правах свободного агента0
21:16
Сёмин забраковал кандидатуру Марковича1
21:00
Адебайор: «Я ненавижу „Арсенал“»8
20:33
СМИ: ЦСКА подпишет 37-летнего польского вратаря35
20:21
В «Милане» не знают, когда Конти вернется в строй1
20:06
Рахимов: «Травма Джикии - катастрофа для сборной»12
19:06
Ахмедов: «В Россию не вернусь. Думаю, Халк тоже не вернется»16
18:57
«Тосно» и «Ботошани» расписали мировую1
18:53
«Динамо» минимально обыграло румынский клуб «Газ Метан»14
18:29
Лаудруп: «Дибала - не Месси»7
18:17
Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам „Зенита“, любящим игру Дзюбы и Шатова»21
18:07
«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина10
17:56
Канчельскис: «62-е место России в рейтинге ФИФА - это закономерно»9
17:45
Ловчев: «Герд Мюллер лечится в пансионате для престарелых»14
17:34
«Спортинг» готов продать Сейду Думбия за 12 млн евро7
17:22
ЦСКА подтвердил, что Базелюк продолжит карьеру в Чехии14
17:17
Тошич: «Максимович станет лучшим защитником „Спартака“»13
16:58
Защитник сборной Греции перешел в «Сток Сити»0
16:45
«Анжи» и «Амкар» претендуют на полузащитника киевского «Динамо»8
16:36
Гамшик: «Нам по силам сохранить лидерство в таблице чемпионата Италии и победить»2

Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом»

сегодня, 20:45

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал контракт с «Арсеналом». Об этом сообщает авторитетный зарубежный источник.

Габонец договорился о контракте до лета 2021 года с зарплатой, эквивалентной 10 млн евро за год после выплаты налогов. В договор будет включена опция продления на 1 сезон.

«Боруссия» хочет за игрока 60 млн евро и планирует удержать его в команде до лета. В то же время «Арсенал» и сам Обамеянг настаивают уже на зимнем трансфере.

Обамеянг забил 13 голов в 15 матчах Бундеслиги этого сезона.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спортинг» готов продать Сейду Думбия за 12 млн евро
Сегодня, 17:34 7
Футболки с именем Санчеса отправляются в официальные магазины МЮ
Сегодня, 16:13 32
«Интер» пытается оформить сделку по Старриджу
Сегодня, 14:56 1
Рафинья завтра может стать игроком «Интера»
Сегодня, 12:29 5
«Ювентус» нацелился на приобретение защитника «Арсенала»
Сегодня, 12:06 2
«Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу Моуры
Сегодня, 11:30 4
Обсудить
Все комментарии
violent
violent
сегодня в 21:25
он не спасет арсенал
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 21:19
Хороший нап будет интересно за ним наблюдать в Апл
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
сегодня в 21:10
mphuZ:
Я про Мхитаряна вот вообще ничего не знаю, но по отрезкам он вроде активный.. Всяко лучше, чем просто отдавать Санчеса и перечислять денюжки за него на очередное ранчо.
Кстати, на самом деле это было не ранчо, а большой кусок земли, который назывался Ранчо просто)) Там один 62-летний чувак повесился после того, как Кроенке после покупки прислал всем жильцам уведомления о выселении.

Но Мхитарян мне отрицательно не нравится. Я видел его игру в "Дортмунде". Во-первых, он физически слаб, будет Озил-2, который отыграл 60 минут, а дальше ползает. Во-вторых, он слабовольный, если команда играет нормально, он бегает, игра не идет - его не видно. Слишком много у нас таких, надоело.

Просто я знаю, что будет, будет еще один пешеход/лавочник.
mphuZ
mphuZ ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:05
Так Себе Аналитик:
При всем уважении, Мхитарян вообще не уровень топ-команд Англии. Я надеюсь, Обама действительно сможет стать моторчиком в атаке "Арсенала".
Я про Мхитаряна вот вообще ничего не знаю, но по отрезкам он вроде активный.. Всяко лучше, чем просто отдавать Санчеса и перечислять денюжки за него на очередное ранчо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Брулин
сегодня в 21:04
Брулин:
Мхитарян и Обамеянг - замечательная замена Санчесу и Озилу. А с учётом того, что Озил проведет остаток сезона в команде, то так ещё даже интереснее будет.
При всем уважении, Мхитарян вообще не уровень топ-команд Англии. Я надеюсь, Обама действительно сможет стать моторчиком в атаке "Арсенала".
Брулин
Брулин
сегодня в 20:51
Мхитарян и Обамеянг - замечательная замена Санчесу и Озилу. А с учётом того, что Озил проведет остаток сезона в команде, то так ещё даже интереснее будет.
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
сегодня в 20:50
Ну слили единала в мю теперь нужен командный игрок озил обама и лаказет трио посмотрим. Но венгера тоже надо кликнуть с корабля!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100