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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Дзюба поддержал Джикию

сегодня, 00:29

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию, который накануне повредил крестообразную связку колена и выбыл на долгий срок.

«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! И самое главное ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!» — написал Дзюба в Instagram.

 

Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны!хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения!я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек!!!и, самое главное, ты боец на поле и за пределами его!прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя!!!много людей сейчас переживают за тебя и верят!удачи, обнял!!!!! ты сильный!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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Все комментарии
морозз
морозз ответил 311
сегодня в 09:44
311:
Зачем ему целовать пятую точку грузина? Опять вы спартачи за своё!)
Зачем ты мне пишешь, я не из твоего клана?
leopit
leopit
сегодня в 08:09
молодец!
Гуливер
Гуливер
сегодня в 07:35
вот,что делает культурная столица,а не тарасовка беспризорная
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:14
Джикии здоровья!
Даже игроки других команд и Дзюба в их числе поддерживают Жору! А вот "шоколадки" молчат, видать затаили обиду, а то что выкладывали, видать было из под палки руководства!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 07:09
Когда у самого проблемы и другим легче сочувствовать.
mat73
mat73
сегодня в 07:05
Немного поумнел чтоли Артемка..?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 04:43
Все молодцами кто поддержал футболиста, товарища, коллегу так и должно быть в футбольном братстве. Поддержка в таких случаях-это очень хорошо она даёт силы бороться с травмой, с болезнью.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 02:55
Правильно.
Saang
Saang
сегодня в 02:51
Мужской поступок, не ожидали. Не все еще в человеке потеряно.
Saang
Saang
сегодня в 02:48
Если Джикия расист то давайте вспомним кто был духовником питерских и дружно отправим их посидеть за педофилию)
311
311 ответил морозз
сегодня в 02:44
морозз:
Ты даже можешь поцеловать Джикию в пятую точку, для болел Спартака ты предатель и изгой! Георгий здоровья тебе и быстрого выздоровления!
Зачем ему целовать пятую точку грузина? Опять вы спартачи за своё!)
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Sully
сегодня в 02:41
В европе на всех нас наплевать,если ты конечно же Россиянин
piercman
piercman ответил Charismatic
сегодня в 01:48
Charismatic:
Если Джикия расист за шутку, то зенит команда расистов вместе с руководством. В зенит не берут темных игроков))) Халка помню взяли сразу кипишь поднялся, как так, коричневого взяли.
с ума не сходи, халк нормальный абсолютно, куда светлее рондона. и, заодно, гони пруф на "кипишь", который был насчёт халка, аж интересно стало.
Charismatic
Charismatic ответил Sully
сегодня в 01:34
Sully:
да никто не радуется, на данный момент в сборной дефицит ЦЗ, так что никому не выгодна данная травма... а piercman просто подметил что Жикия расист)) даже в Европе так считают... p.s. спартачи часто рвут кресты, наверно это карма за черные делишки, за нечестные победы, за постоянные позоры, за все плохое что творится в этом черном клубе((( в данной ситуации жаль только футболистов которые ставят себе клеймо спартача.
Если Джикия расист за шутку, то зенит команда расистов вместе с руководством. В зенит не берут темных игроков))) Халка помню взяли сразу кипишь поднялся, как так, коричневого взяли.
piercman
piercman ответил RDeanW
сегодня в 01:28
RDeanW:
Sully Сегодня 01:10, редактировал Сегодня 01:10 ответ пользователю морозз (раскрыть) да никто не радуется parallels Вчера 20:27 ничуть не жалко, долгого лазарета спартачу. а ты и дальше сквозь лазурные очки смотри)
ну вот ты и подтвердил, что у тебя срочные дела были, после позорного слива китайцам, показавших ваш реальный уровень. читал комменты, не высовываясь? - тактика, проверенная временем.
RDeanW
RDeanW ответил Sully
сегодня в 01:21
Sully:
да никто не радуется, на данный момент в сборной дефицит ЦЗ, так что никому не выгодна данная травма... а piercman просто подметил что Жикия расист)) даже в Европе так считают... p.s. спартачи часто рвут кресты, наверно это карма за черные делишки, за нечестные победы, за постоянные позоры, за все плохое что творится в этом черном клубе((( в данной ситуации жаль только футболистов которые ставят себе клеймо спартача.
Sully
Сегодня 01:10, редактировал Сегодня 01:10
ответ пользователю морозз (раскрыть)
да никто не радуется


parallels
Вчера 20:27
ничуть не жалко, долгого лазарета спартачу.


а ты и дальше сквозь лазурные очки смотри)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:14
Дзюбе респект...
Джикии быстрейшего возвращения в строй...

Меняется всё....и тренеры и клубная прописка и взлёты и падения...
Главное - самому оставаться человеком....
Дзюба молодец....
Sully
Sully ответил морозз
сегодня в 01:10
морозз:
Радуешься, тебе можно... радуйся!
да никто не радуется, на данный момент в сборной дефицит ЦЗ, так что никому не выгодна данная травма... а piercman просто подметил что Жикия расист)) даже в Европе так считают...

p.s. спартачи часто рвут кресты, наверно это карма за черные делишки, за нечестные победы, за постоянные позоры, за все плохое что творится в этом черном клубе((( в данной ситуации жаль только футболистов которые ставят себе клеймо спартача.
морозз
морозз ответил piercman
сегодня в 01:04
piercman:
карма быстро настигла вашего расиста! 😄
Радуешься, тебе можно... радуйся!
piercman
piercman ответил морозз
сегодня в 01:02
морозз:
Ты даже можешь поцеловать Джикию в пятую точку, для болел Спартака ты предатель и изгой! Георгий здоровья тебе и быстрого выздоровления!
карма быстро настигла вашего расиста! 😄
морозз
морозз
сегодня в 00:50
Ты даже можешь поцеловать Джикию в пятую точку, для болел Спартака ты предатель и изгой! Георгий здоровья тебе и быстрого выздоровления!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:36
Это по - мужски сделал Артём.
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