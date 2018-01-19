Дзюба поддержал Джикию

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию, который накануне повредил крестообразную связку колена и выбыл на долгий срок.

«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! И самое главное ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!» — написал Дзюба в Instagram.