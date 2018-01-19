«Тоттенхэм» отклонил предложение «Челси» об аренде Льоренте

В английской прессе давно пишут о том, что главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел бы видеть в своей команде нападающего Фернандо Льоренте, который нынче является игроком «Тоттенхэма».

По слухам, итальянский специалист по-прежнему заинтересован в услугах испанца, с которым они ранее сотрудничали в «Ювентусе». Сообщается, что «Челси», продолжающий искать футболиста в линию атаки, сделал «шпорам» предложение об аренде 32-летнего Льоренте, которое «Тоттенхэм» отклонил.