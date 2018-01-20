К «Крыльям Советов» присоединился Владислав Кулик

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что Владислав Кулик прибыл в расположение самарского клуба.



«Сегодня вечером наша команда проведет свой первый контрольный поединок на турецком сборе. Соперником самарцев станет „Слован“ из Братиславы. Эта игра начнется в 18:00 (время самарское). Словацкая команда занимает третье место в своем Чемпионате. Ожидается, что в матче примет участие 32-летний российский полузащитник Владислав Кулик, который прибыл в расположение „Крыльев Советов“. Кулик выступал за самарскую команду в 2009 году (22 матча во всех турнирах), после чего играл за краснодарскую „Кубань“, казанский „Рубин“, а также „Оренбург“ в текущем сезоне», - передает пресс-служба.