Президент «Лиона»: «Предпочту иметь в команде Фекира, а не Неймара»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что не обменял бы полузащитника Набиля Фекира на нападающего ПСЖ Неймара:

«Конечно, Неймар многое дает ПСЖ, но я предпочту иметь в команде Фекира, а не Неймара. Только не выносите это в заголовок, а то Неймар захочет доказать обратное в воскресном матче против нас!

Набиль - наш маленький Неймар. А Бертран Траоре напоминает Неймара своим дриблингом и ускорениями».

Ранее Ола заявил, что «Лион» сделает все, чтобы удержать Фекира в команде.