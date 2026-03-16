Футболисты сборных Испании и Аргентины были готовы сыграть в Финалиссиме

сегодня, 11:04

Все футболисты сборной Аргентины, включая Лионеля Месси были готовы сыграть матч Финалиссимы против Испании, несмотря на его перенос из Катара.

Ранее стало известно, что поединок был отменен, так как федерации футбола Испании и Аргентины не смогли согласовать новое место проведения. Главным образом против выступили аргентинцы, которых не устроили предложенные варианты — они предлагали провести матч уже после ЧМ -2026.

В то же время футболисты обеих команд выступали за проведение встречи в намеченные сроки (27 марта).