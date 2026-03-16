Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Футболисты сборных Испании и Аргентины были готовы сыграть в Финалиссиме

сегодня, 11:04

Все футболисты сборной Аргентины, включая Лионеля Месси были готовы сыграть матч Финалиссимы против Испании, несмотря на его перенос из Катара.

Ранее стало известно, что поединок был отменен, так как федерации футбола Испании и Аргентины не смогли согласовать новое место проведения. Главным образом против выступили аргентинцы, которых не устроили предложенные варианты — они предлагали провести матч уже после ЧМ-2026.

В то же время футболисты обеих команд выступали за проведение встречи в намеченные сроки (27 марта).

Подписывайся в ВК
Все новости
УЕФА подтвердил отмену Финалиссимы
Вчера, 16:41
Матч Финалиссимы может быть отменён
14 марта
Ассоциация футбола Аргентины против проведения Финалиссимы на «Бернабеу»
12 марта
В настоящее время матч сборных Венгрии и России невозможен
12 марта
ОфициальноНа стадионе «Шинника» разрешили провести ближайший матч Первой лиги
12 марта
ОфициальноМолодежная сборная России сыграет два товарищеских поединка в марте
12 марта
Сортировать
Все комментарии
Брулин
сегодня в 15:27
Учитывая влияние Месси на свою федерацию и сборную в целом , то если бы он хотел играть , то сборная сыграла бы на любом стадионе .
m7rnpnt9um5r
сегодня в 14:26
Лишили болельщиков такого шоу
752zjg8qhwzk
сегодня в 12:59
Как все уляжется - сыграют в Катаре.
Валерыч
сегодня в 12:21
Могли бы и в США после ЧМ ненадолго задержаться, да и сыграть эту Финалиссиму чтоб не тратиться на перелёты. Делов-то.
Futurista
сегодня в 11:50
Санта-Барбариссима...
112910415
сегодня в 11:48
одуматься и вернуть !
lazzioll
сегодня в 11:36
ну начинается. щас попрет - Дзюба считает что финалисиму нужно было провести на Таймыре, Колосков ничего не считает, забыл как, Пацан, который в детстве продал Месси сигареты, думает что Лионель мог бы сыграть в финаллисиме ну и так далее. умерла так умерла.
sihafazatron
сегодня в 11:07
Должны были выйти на митинг с плакатами, а так не верю))
Варвар7
сегодня в 11:07
Да и любителям футбола , думаю интересно было бы посмотреть игру...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 