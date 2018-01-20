Марков: «ЦСКА — это большой клуб, в который хочет попасть каждый российский игрок»

Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков рассказал, почему не захотел проходить просмотр в ЦСКА, несмотря на то, что армейцы проявляли к нему интерес.

«Если бы мне предложили полноценный контракт, я бы принял взвешенное решение. Не знаю какое — но, может и согласился бы. ЦСКА — топовый клуб, один из лидеров чемпионата России. Но я много раз говорил, что не вижу смысла в просмотрах. Можно смотреть игроков второй лиги, первой. А я уже состоявшийся футболист, и не готов ездить на смотрины. Вдруг получу травму и останусь не нужен ни „Тосно“, ни ЦСКА.

При этом я очень рад, что меня пригласили. Я не говорил чёткого „нет“. ЦСКА — это большой клуб, в который хочет попасть каждый российский игрок. Но сейчас я счастлив, что перехожу в „Динамо“, с которым хочу добиться новых высот».