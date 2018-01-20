Поздний гол с пенальти и замена довели Коэнтрау до истерики

Арендованный лиссабонским «Спортингом» защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау чрезмерно эмоционально отреагировал на результат неудачно складывавшегося поединка с «Виторией».

На 93-й минуте португалец «привез» своей команде пенальти. Удар с «точки» позволил сопернику отыграться, а вскоре Коэнтрау заменили. Отправившись на скамейку запасных, разгневанный футболист принялся колотить навес, а затем присел и расплакался.

Эта ничья позволила «Порту» сместить «Спортинг» с первого места в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Видео эмоционального эпизода вы можете увидеть здесь.